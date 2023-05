DERBY rock - VZPOMÍNKOVÝ KONCERT

Vše začalo na jaře 1988, kdy část členů (v té době hrající) kapely BODY: Jirka Fiedler-zpěv, Pavel Jeřábek-kytara, Pavel Mach-klávesy a Jarda Ruml-bicí, zatoužila stylově "přitvrdit" a začít hrát instrumentálně a vokálně propracovanější bigbít. Nově vznikající kapelu ještě doplnili Marek Sádlík-basa a Standa Kuba-kytara, ze skupiny ROTOR, která v té době končila svou hudební kariéru.

DERBY zpočátku hráli převážně převzatý repertoár - Whitesnake, Gary Moore, Magnum, Deep Purple... s vlastními texty J. Fiedlera (Velký vůz, Ráno nevolej, Naviják), … z nichž mnoho přetrvalo na play-listu dodnes. Pomalu se ale začínají objevovat autorské skladby (Jednou až jednou, Kilo něhy, ...). Kromě tanečních zábav DERBY vystupují i na několika rockových festivalech a přehlídkách po celé republice. Vyzkouší si i nejslavnější pódium - pražskou Lucernu, jako host jiné kapely.

Kromě mnoha záznamů živých vystoupení natočila kapela čtyři řadová alba: Do posledního loku (1994), Závislost (1996), Dost těžký roky (1998), Rozestláno (2001). V roce 1992 byl rovněž pořízen audiovizuální program na videokazetě s názvem:"One day with Derby" aneb "Pod parou" live 92. Další audiovizuální záznam je z oslav 10. výročí skupiny, které proběhly v březnu 1998 v Paběnicích (Čáslav).

Po několika letech mlčení kapela připravila svým věrným fanouškům dárek v podobě bilancující desky BESTOFKA Jedná se o jakousi rekapitulaci dvaceti let života skupiny DERBY. Tento výběr vznikl jako průnik názorů kapely, hodnocení její tvorby a reakcí fanoušků, kterých byla kapela svědky při koncertech a jiných živých vystoupeních. Skupina DERBY ukončila činnost v roce 2019.

Nyní kapela připravila jediný vzpomínkový koncert na 24.června 2023 na Letním Parketu v Paběnicích

Jiří Fiedler zpěv, Pavel Mach klávesové nástroje, Stanislav Kuba baskytara, Martin Roubíček bicí, Tonda Sedláček kytara, Petr Ferda Brabenec kytara j.h.

koncert na stání / slevy NE / držitelé průkazu ZTP/P vstup zdarma (doprovod za plnou cenu)

