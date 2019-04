Daniel Landa vsadí na romantiku, chystá akustické turné

Na svém akustickém turné, které odstartuje v Brně a od října 2019 do ledna 2020 objede osm měst, nabídne Daniel Landa průřez svou rozsáhlou tvorbou v akustickém provedení a v doprovodu špičkových muzikantů.

„Ukrutně se na to těším, akustické provedení vybraných písní v menších sálech je sice úplně jiná disciplína než rockový nářez ve velkých halách pro tisíce lidí, ale pokud jde o zážitek účinkujících i diváků, není to rozhodně o nic menší. Je to jiné, komornější a hlavně osobní. Speciálně na tuto šňůru sestavil Kája Mařík naprosto perfektní kapelu, bude to radost i pro mě,“ říká Landa, kterého na turné doprovodí Karel Mařík na klávesy a akordeon, Honza Herman na basu, Dan Herman na kytaru, Jiří Vopava na housle a mandolínu a Lenka Dundrová na bicí

Daniela Landu tak uvidíme v úplně jiné poloze, než na jeho loňské šňůře, kterou uspořádal k oslavě svých padesátin a sta let republiky a vyprodal na ní velké haly.

Na své akustické šňůře se zaměří na menší prostory a navštíví Brno, Žďár nad Sázavou, Hradec Králové, Ostravu, Zlín, Prahu, Karlovy Vary a České Budějovice.