CONCORD ORCHESTRA SYMFONICKÉ ROCKOVÉ HITY-PAN TMY

V dubnu roku 2020 uvede SHOW №1 AGENCY do Česka nezapomenutelnou a velkolepou podívanou.

V rámci česko-slovenského turné vystoupí v Praze v jediném představení první světový taneční orchestr CONCORD ORCHESTRA. Symfonický orchestr se představí s programem SYMFONICKÉ ROCKOVÉ HITY-PAN TMY. Profesionální hudebníci z různých regionů světa vystupují pod vedením italského dirigenta Fabia Piroly.

Boudou uvedeny nejlepší hity od interpretů jako jsou například Queen, Metallica, AC/DC, Nirvana, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, Roxette, Linkin Park, Scorpions, Muse, Evanescence, System of a Down a Rammstein.

Hudebníci symfonického orchestru budou interpretovat díla slavných hudebních skupin tak aby Vás znovu a znovu ohromili perfektními tóny rockových hitů! Symfonický orchestr hraje na pódiu všechny skladby naživo a bez hudebních stojanů. Světelné efekty doplněné o projekci vytvoří jedinečnou atmosféru a velkolepou podívanou.

Více jako 4 roky existence symfonického orchestru, který si získal sledovanost více jak jednoho milionu lidí.V Petrohradu byl zaznamenán rekord v počtu návštěvníků, do Ledového paláce přišlo více jak 18 000 diváků.



PÁN TMY Vás očekává!

Délka představení: 2 hodiny s přestávkou.

Po představení bude mít každý z Vás možnot se vyfotit s hudebníky orchestru.