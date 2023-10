Prague Pop Symphonics uvádí koncert filmové hudby

CHRISTMAS IN HOLLYWOOD symphonic show

Orchestr Prague Pop Symphonics uvádí koncert filmové hudby Christmas in Hollywood. Vstupte do světa nekonečného třpytu prostřednictvím jedinečné symfonické show a nadělte si nezapomenutelný zážitek, který vás přenese do Vánoc jako z Hollywoodu.



Unikátní koncertní show s více jak 150 profesionálními umělci na pódiu přinese před Vánoci do Kongresového centra v Praze spojení světa filmu, hudby a vánočního kouzla. V podání velkého symfonického orchestru a pěveckého sboru se můžete těšit na nejkrásnější melodie z filmů Sám doma, Frozen, Vánoční koleda, Grinch, Láska nebeská, Polární expres a mnoha dalších.



Celým večerem vás v roli moderátorky provede oblíbená herečka Patricie Pagáčová. Známé písně zazpívá populární zpěvačka Markéta Poulíčková a orchestr se sborem bude vést uznávaný dirigent Robert Kružík.



Velkolepé provedení filmové hudby v doprovodu moderních technologií vás pohltí. Vysoce kvalitní zvuk, animace na LED obrazovkách, dynamický light design, vizuální i scénické efekty nebo cosplayeři v kostýmech vašich oblíbených postav společně přispějí k dokonalému zážitku. Vy se tak stanete svědky toho, jak filmové příběhy ožívají přímo na jevišti.



Zažijte koncert filmové hudby, jak ho ještě neznáte, a jak byste ho znát měli. Nenechte si ujít originální symfonickou show, která se v tuzemsku představí vůbec poprvé.

Vánoce začínají 15. prosince v Kongresovém centru Praha!

Více informací www.christmashollywood.com



Účinkují

Prague Pop Symphonics

dirigent Robert Kružík

zpěv Markéta Poulíčková

večerem provází Patricie Pagáčová



TISKOVÁ ZPRÁVA



VIP GOLD balíček zahrnuje:

- 1x vstupenka kategorie GOLD - exkluzivní místa nejblíže k pódiu v prvních šesti řadách uprostřed hlediště

- VIP vstup

- VIP šatna

- welcome drink

- dárková taška

- památeční VIP GOLD visačka

- plakát podepsaný od hlavních protagonistů koncertu

VIP GOLD balíček obdržíte u vstupu v den konání koncertu.



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO (Parter) / Vstupenka do sektoru "ZTP/P" platí vždy pro dvě osoby, tj. pro vozíčkáře či držitele průkazu ZTP/P a pro jednu osobu jako doprovod (sedadlo + přístavek) / každý jiný návštěvník musí mít vlastní vstupenku

-TH-