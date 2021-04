VHODNÝ DÁREK! VIP OPEN TICKET - KOUPIT ZDE!

UMOŽŇUJE JEDNU NÁVŠTĚVU KDYKOLIV BĚHEM OTEVÍRACÍ DOBY AŽ DO 18. ČERVENCE 2021!



Světová výstava BODY WORLDS - CYKLUS ŽIVOTA

Výstava na fascinujících celotělových exponátech z evropské dílny německého vynálezce plastinace Gunthera von Hagense představí koloběh lidského života. Na ryze evropských exponátech ukazuje lidské tělo do všech detailů a na speciální instalaci "anatomického zrcadla" lidé přímo uvidí, jak jsou uloženy orgány uvnitř jejich vlastního těla.

Výstava Body Worlds mění lidské životy. Z celosvětových průzkumů vyplývá, že 68 % návštěvníků změnilo svůj životní styl směrem ke zdravějšímu stravování a intenzivnějšímu pohybu. Téměř 80 % návštěvníků uvedlo, že po zhlédnutí výstavy pocítilo hlubokou úctu k zázraku lidského těla.

To je svět Body Worlds.



NEVÁHEJTE ZAKOUPIT VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI!

POHODLNĚ A BEZ FRONTY!

Vstup v časovém rozmezí uvedeném na vstupence. Délka prohlídky je omezena pouze provozní dobou.

REZERVOVANÉ VSTUPENKY NELZE VYZVEDNOUT NA MÍSTĚ VÝSTAVY!



VSTUPNÉ:

zvýhodněné vstupné pro všední dny

RODINNÁ VSTUPENKA PRO 2 dospělé a až 3 děti:

zadejte Počet vstupenek: "1" a Rodinnou vstupenku zvolte v nákupním košíku

SLEVY:

pro studenty / pro seniory ve věku 65 let a více / pro děti ve věku 6-15 let včetně / pro držitele průkazu ZTP/P (plus jedna osoba jako doprovod zdarma)

děti mladší 6 let zdarma bez vstupenky, v doprovodu dospělé osoby s platnou vstupenkou.

Slevy k dispozici na prodejních místech Ticketportal i on-line - v nákupním košíku.

bezbariérový přístup ANO, dětské kočárky NE, šatna a úschovna ANO (včetně kočárků), zvířata NE /

Další info a provozní podmínky

