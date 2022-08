Barokní večer

Večer barokních oslav

I baroko letos slaví a je mu věnován nejen tento páteční večer závěrečného festivalového víkendu, ale též stálá expozice v areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov. Přijďte jej zažít na vlastní oči a nechte se zlákat hudbou, kostýmy, tancem či pompézní scénografií.

Večerem v Zámecké jízdárně vás provede historický soubor Baroccoo Sempre Giovanne a 3 vynikající sólisté. Přední český houslista Jiří Vodička sopranistka Helena Hozová a trumpetista Marek Zvolánek.

Za doprovodu barokních trubačů hudební díla doplní i taneční kreace barokního souboru Hartig Esemble profesorky a taneční choreografky Heleny Kazárové.



Helena Hozová soprán

Jiří Vodička housle

Marek Zvolánek trubka

staroměští trubači, klarinisté/barokní trumpety

Barocco Sempre Giovane

Hartig Ensemble, umělecká vedoucí Prof. Mgr. Helena Kazárová Ph.D.



Program

Hartig Ensemble - Tance a balety tří století, choreografie Prof. Mgr. Helena Kazárová Ph.D.

Jeremiah Clarke: The Prince of Denmark's March - Trumpet Voluntary

Antonio Vivaldi: Koncert g moll pro smyčce a continuo RV 157 (I. Allegro, II. Largo, III. Allegro)

Jean-Baptiste Lully: Folies d´Espagne (Sólový tanec s kastanětami)

Antonio Vivaldi: In furore iustissimae irae RV 626 (I. Allegro, II. Recitativo, III. Largo, IV. Allegro)

Jean-Baptiste Lully: Sarabande (Tanec z představení Měšťák šlechticem)

Pascal Colasse: La Bourrée d´Achille (Taneční duet z opery Achilles et Polixena)

Jan Dismas Zelenka: Menuet (Ouverture a 7 concertanti)

Georg Philipp Telemann: Koncert D dur pro housle, trubku, smyčce a continuo TWV 53:D5 (I. Vivace, II. Adagio, III. Allegro)

André Campra: L´Allemande

Jean Baptiste Quinault: Gavotte du Roi à quatre

Pietro Antonio Locatelli: L´arte del violino Op. 3, Koncert D dur pro housle, smyčce a continuo (I. Allegro, II. Largo, III. Allegro)

Marin Marais: La matelotte (Tanec z opery Alcyone)

Louis de La Coste: Rigaudon à quatre (Tanec z opery Philomèle)

Georg Friedrich Händel: Samson HWV 57 "Let the Bright Seraphim" pro soprán, trubku, smyčce a continuo

Henry Purcell: Trumpet Tune and Air



Součást zvýhodněného VSTUPENKOVÉHO BALÍČKU Č. 6

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal.cz a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online - HOMEtickets!!



Slevy:

Děti mladší než 7 let ZDARMA bez vstupenky a nároku na sedadlo │ 50% VĚK / AGE < 16 │ 20% STUDENT < 27 (kat. 3 a výše) │ 20% SENIOR 65+ (kat. 3 a výše) │ 30% ZTP │ 50% ZTP/P-DISABLED

slevu zvolte v nákupním košíku, nárok na slevu je třeba prokázat u vstupu do místa konání

Slevy na heslo:

50% Občan ČK │ 20% KOOPERATIVA

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLEV



Další info:

bezbariérový přístup ANO, pro vozíčkáře jsou určena sedadla na kraji každé řady



Vstupné zahrnuje městskou daň ve výši 10%.