Alphaville - BEST OF 40 YEARS

Připravte se na nostalgický návrat do 80. let a protančete večer na hity jako například Forever Young, Big in Japan nebo Dance With Me! Legendární německá skupina Alphaville oslavila před časem neuvěřitelných 40 let své existence a již 14. listopadu vystoupí v pražském Foru Karlín. Jako host vystoupí skupina Oceán.

Zpěvák a zakládající člen kapely Marian Gold má velmi vřelý vztah k České republice a rád se sem pravidelně vrací. „Bydlím v Berlíně, tak to k vám mám blízko. A obzvlášť miluju Prahu, je plná mystiky a tajemna. Když do Prahy vezmu děti, tak je velmi rád provádím a vyprávím jim legendy o tajemných místech, na která je vzápětí dovedu,“ prozradil zpěvák v jednom rozhovoru.

Marian Gold je také velkým obdivovatelem Karla Gotta. Jeho písničky poslouchal už od dětství. Proto, když Karel Gott zmínil, že by rád otextoval píseň Forever Young do češtiny, Marian byl velmi poctěn a ihned souhlasil.

„Jsme nesmírně hrdí, že můžeme přivítat legendární skupinu Alphaville ve Foru Karlín. Jejich koncert bude jedinečnou příležitostí, jak si užít nezapomenutelné hity, které definovaly několik generací. Přijďte s námi prožít večer plný nostalgie a skvělé hudby,” říká Jiří Pikrt z pořadatelské agentury Mafia Records.

Více informací:

www.alphaville.earth

www.facebook.com/alphavilleofficial

www.instagram.com/alphaville.music

Lineup:

20:00 - 21:00 Oceán

21:30 - 23:00 Alphaville