XXX. FESTIVAL NA POMEZÍ

Festival na pomezí slaví svůj třicátý ročník! Mottem festivalu country, folkové a bluegrass muziky na pomezí tři států - Česka, Slovenska a Polska je "ptáci a písničky neznají hranice".

V areálu Matice slezské v Dolní Lomné vystoupí kapely: Kelt Grass Band, Bluegrass Nova, Grupa Furmana se skvělou Dominikou Jurczuk (PL), Madalen, Happy To Meet, Johny Cash Revival (SK), Marien, Pavel Dobeš, bubenická show Jumping Drums, Blaf,

Folk Team, Pavel Žalman Lohonka, Věra Martinová a další.

Nebude chybět bohaté občerstvení tradiční slezské kuchyně, bramborové placky se škvarkama nebo smetanou, bachora, jelítko se zelím a mnoho dalších pochoutek.



Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje.

Naši sponzoři: Třinecké železárny, a.s., Moravia Steel, a.s., Obec Dolní Lomná, Akvahelp Metal Třinec, pekárna Dolní Lomná

Mediální partneři: Český rozhlas Ostrava, Česká televize, Třinecký hutník, 2zone media Jablunkov, lomnadolina.cz

Další info:

děti s výškou postavy méně než 120 cm v doprovodu rodičů zdarma / slevy NE / bezbariérový přístup ANO / parkoviště u areálu ANO (placené) / stanování zdarma / změna programu vyhrazena