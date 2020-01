VÝNOSNÉ MÍSTO, ND moravskoslezské

Divadlo Antonína Dvořáka

Smetanovo náměstí 3104/8A, Ostrava - Moravská Ostrava



ALEXANDR NIKOLAJEVIČ OSTROVSKIJ (1823-1886)

Překlad Tomáš Vůjtek

Režie Ivan Krejčí

Dramaturgie Sylvie Vůjtková

Scéna Milan David

Kostýmy Marta Roszkopfová

Hudba Ondřej Švandrlík



Bez peněz za úředníkem nelez

"Úplatky, úplatky! Sami si to slovo vymysleli, aby tím uráželi dobrý lidi. Ne úplatky, ale uznalost je to pravé slovo. A odmítnout uznalost, vděčnost, to je hřích, to je urážka."

Ostrovského satirická komedie Výnosné místo patří k jedné z mála jeho her, které v NDM za jeho stoletou historii doposud nebyly uvedeny. Ani v této komedii však nechybí nic z autorovy kousavosti, která se strefovala přímo do černého jak v roce 1856, tak i dnes, o čemž vás přesvědčí i zcela čerstvý překlad, jenž pro inscenaci vznikne.

Mladý idealista Žadov věří, že si lze vydobýt své místo na slunci zcela poctivě, to se však příliš neshoduje s korupční praxí panující všude v jeho okolí. A tak jeho milá Pavlínka pláče, proč žijí v hmotné nouzi, když její sestra Julinka může mít doma všechno, na co si jen pomyslí.

Zvítězí přesvědčení ducha nad pohodlím těla?

Premiéra 16.05.2019, Divadlo Antonína Dvořáka

Hra obsahuje vulgarismy



