Amfiteátr Loket: 50°11'18.142"N, 12°45'12.109"E

sledujte LÉTO POD HRADEM LOKET!

VAŠO PATEJDL / NO NAME

ČASOVÝ PLÁN (rámcový)

18:00 otevření amfiteátru

19:00-20:30 Vašo Patejdl

21:30-23:00 No Name

https://www.facebook.com/events/1011189192668087/



VSTUPNÉ: 550 Kč (předprodej) / 650 Kč (v den konání a na místě)

Speciální vstupenka FO/U/R FRIENDS pro 4 osoby za 1.990 Kč (jen předprodej)

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit a vytisknout on-line přímo na ticketportal.cz-HOMEtickets!!

Další info:

koncert na stání / slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vozíčkáři a držitelé průkazu ZTP/P zdarma bez vstupenky, rezervace místa na agenturavlny@seznam.cz, doprovod ZTP/P za plnou cenu



KONCERT BYL PŘESUNUT NA 03.09.2021.

Původně zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a nevyměňují se.

VSTUPNÉ SE NEVRACÍ, pokud Vám nový termín nevyhovuje, lze vstupenku vyměnit za POUKAZ COVID-19, který následně můžete použít k nákupu vstupenek na jiné produkce na Lokti či v Karlových Varech, s datem konání až do 31. října 2022. Nevyužité poukazy budou po tomto datu proplaceny.

POZOR! Platnost všech vstupenek uskutečněním akce zaniká! Přijďte!

