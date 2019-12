Tipy na dárky: Věnujte vstupenky na koncerty, divadla nebo výstavu

Live show

Už v únoru si svůj dárek vychutnají fanoušci Dakaru. Živé show se závodníky Martinem Macíkem a Janem Brabcem z týmu Big Shock Racing nabídnou neuvěřitelné příhody, nezveřejněné on-boardy z kritických míst, informace ze zákulisí. Připravte se na pořádnou dávku adrenalinu, svérázný humor a záběry, ze kterých mrazí. Vstupenky na všechny zastávky show Posedlí Dakarem najdete zde.

Muzikál

Milovníky muzikálů potěší vstupenky na nejnovější počin divadla Hybernia Tarzan. Muzikál s hity Phila Collinse s úžasnou výpravou, skvělými pěveckými a akrobatickými výkony představuje v hlavních rolích Davida Gránského, Ditu Hořínkovou nebo Josefa Vojtka. Vstupenky na něj koupíte zde. A pokud si nejste jistí, jestli by vaše blízké nepotěšil víc jiný muzikál, divadlo nabízí i dárkové poukazy.

Tarzan

Turné

Fanoušky Pepy Vojtka potěší pod stromečkem kromě muzikálů, v nichž účinkuje, jistě hlavně vstupenky na koncert jeho skupiny Kabát. Těch bude během října a listopadu hned sedmnáct po celé republice. Největší proběhne 26. listopadu v pražské O2 areně. Vstupenky na celé turné najdete zde.

Koncert

Do O2 areny míří také Hana Zagorová se Štefanem Margitou. Manželský pár se po téměř třiceti letech soužití rozhodl spojit i profesionálně a uspořádá čtyři koncerty, na kterých zazní jejich sólové šlágry, ale i několik duetů. Vstupenky na jejich koncerty najdete zde.

Štefan Margita a Hana Zagorová

Festival

Hudební událostí července bude tradičně festival Colours of Ostrava, který do Dolní oblasti Vítkovic přiláká každoročně velkou řadu českých i zahraničních hvězd. Na festivalu, který proběhne od 15. do 18. července vystoupí třeba držitelé Grammy Twenty One Pilots. Vstupenky na festival najdete zde.

Letní scény

Kromě hudebních festivalů diváci v létě nepřijdou ani o divadlo, ačkoli většina těch kamenných bude mít prázdniny. V Praze se loni otevřela letní scéna pod žižkovskou věží s unikátním zastřešením hlediště, které dokáže diváky ochránit před deštěm i před letními pařáky. I ve druhé sezoně nabídne představení plná hvězd a taky řadu koncertů. Vstupenky na jednotlivé akce najdete zde.

Představení Ondřeje Havelky Zločin v Posázavském Pacifiku uvidíte v rámci Hvězdného léta pod žižkovskou věží

Nejzajímavější letní scénou v Česku se může pochlubit už od roku 1958 Jihočeské divadlo. Jeho otáčivé hlediště v Českém Krumlově nabízí neopakovatelný zážitek a i v další sezoně se na něm vystřídají činoherní, baletní i operní kusy. Vstupenky už jsou v prodeji.



Cirkus

Léto 2020 bude jedinečné i návštěvou světoznámého kanadského souboru Cirque du Soleil, který na Letenské pláni postaví šapitó a předvede své představení Totem hned dvaadvacetkrát. Vstupenky na show plnou akrobatických čísel, barev, světelných efektů a hudby, najdete zde.

Výstava

Fanoušky vědy a techniky pod stromečkem potěší Výstava Cosmos Discovery vás provede historií pilotovaných kosmických letů od jejích počátků až po současné a plánované mise. Velkolepá expozice vznikla ve spolupráci s americkou NASA, muzeem a vzdělávacím centrem Cosmosphere a českými odborníky. Vstupenky najdete zde.

Dárek pro každého

Chcete nechat na obdarovaném, aby si sám vybral akci, na kterou by chtěl jít? Pak je nejlepším dárkem poukázka Ticketportal, která umožňuje odběr libovolného počtu vstupenek do divadel, na muzikály, koncerty, sport a všechny další akce z aktuální nabídky www.ticketportal.cz. Poukázku koupíte zde.