SLADE + KATAPULT

KONCERT SE Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉ SITUACE PŘESOUVÁ NA 08.05.2021.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a není třeba je vyměňovat.

PODPOŘTE SVÉ OBLÍBENÉ UMĚLCE A VŠECHNY, KTEŘÍ PRO VÁS KONCERT PŘIPRAVILI!

Ponechte si vstupenky a přijďte v roce 2021!

Pokud Vám nový termín nevyhovuje, lze požádat o vrácení vstupného,

nejpozději však do 30. ČERVNA 2020.

Aktuální info k vracení vstupného

Slavná anglická glamrocková a hardrocková skupina SLADE!

Její muzika se vyznačuje nevtíravou melodikou a instrumentální kvalitou. Stále patří k nejpopulárnějším světovým kapelám, a to již od sedmdesátých let.

V pátek 8. května 2020 přiveze svoji novou show i na Zimní stadion do Jičína. Bude to velký koncert, kde zazní všechny hity z celé kariéry skupiny!

Jako hosté se představí legendární KATAPULT!

(původně avizovaní Citron a Tanja z termínových důvodů nevystoupí)

Areál Zimního stadionu je otevřen od 19:30 / start 20:30

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit on-line přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!

Další info:

vstupenky na stání, možnost využít sedadla na tribunách ANO / bezbariérový přístup ZTÍŽENÝ / sektor Vozíčkáři-ZTP/P je určen pro vozíčkáře, pro držitele průkazu ZTP/P a pro jejich doprovod (vždy jen jedna osoba), každý návštěvník musí mít vlastní vstupenku

-TH-