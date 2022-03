Rainbow Run/Rainbow Fest

Jediný barevný festival v České republice, který se odehrává v Ostravě v nádherné industriální Dolní Oblasti Vítkovic. Dva bláznivé programy v jeden den. To je Rainbow Fest, Rainbow Run a Rainbow Run Family + Rainbow Run kids.

Rainbow Fest je součástí celé akce a tento rok se můžete těšit na Ewu Farnou, Kaliho, DJ Lowu, pro děti Míšu Růžičkovou, duhové nebe, 5 tun barev a taky párty v pěně, kolotoče, zábavné zóny, soutěže a jiné.

Rainbow Run je 5 nejšťastnějších kilometrů na světě pro kohokoliv. Rainbow Run Family je určen především pro rodiny a měří 2 Km. Kids Rainbow Run je pro rodiny s dětmi a je dlouhý pouze 1km, kdy děti mohou jet i na odrážedlech, Všechny 3 běhy jsou doprovázeny barvami i házecími zónami a je na vás jaký běh si vyberete!

Váš den se uskuteční 4. 6. 2022 od 10:30 do 24:00 hod, kdy společně obarvíme Ostravu tunami barevného prášku.

Součástí Rainbow je také charitativní projekt Daruj Duhu. Dvěma vybraným rodinám, které v životě neměly tolik štěstí a starají se o handycapované děti, splníme jejich sen, ať už je to koupání s delfíny nebo návštěva ateliéru Harryho Pottera, nebo se postavit znovu na nohy.

Při nákupu je potřeba povinně vyplnit jméno, příjmení pro vybraný druh goody bagu, poté i velikost a druh trička (dětské, dámské, pánské)

Ke vstupence bude automaticky připočítaná cena látkového náramku s čipem, kterým se bude na místě konání akce platit doplňkové zboží (např. jídlo a pití)

Dítě do 100 cm ZDARMA bez nároku na Goody Bag - pokud chcete pro dítě Goody Bag, registrujte jej prosím jako dítě do 14 let

Info pro ZTP/P: osoby ZTP/P dle platného ceníku

Vstupenky můžete zakoupit též on-line, zaplatit na Internetu a ihned vytisknout

