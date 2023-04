Producenti - Mel Brooks-Thomas Meehan

Mel Brooks, Thomas Meehan: PRODUCENTI

Překlad a české texty písní Adam Novák

Režie Gabriela Petráková

Choreografie Ladislav Cmorej

Hudební nastudování Jakub Žídek



Může mít nejhorší muzikál s nejhorším režisérem úspěch...?



Bláznivá parodie ze zákulisí příprav muzikálu

Každý producent si přeje, aby jeho dílo mělo co největší úspěch. Ne tak hrdinové této komedie Max a Leo, kteří zosnují plán uvést nejhorší muzikál všech dob a peníze od investorů si nechat. Zdánlivě sázejí na jistotu, když zhudební hru o Adolfu Hitlerovi a do režisérského křesla navíc dosadí homosexuála s tou nejhorší pověstí… Nikdo ale nepočítá s tím, že se takové dílo může i líbit…!

Muzikál je inspirován slavným stejnojmenným filmem z roku 1968, jehož autorem je velmistr parodie Mel Brooks (scenárista filmů Mladý Frankenstein, Kdopak to mluví 2, Drákuloviny, Bláznivý příběh Robina Hooda a dalších). Na broadwayském jevišti se objevil poprvé v roce 2001 a byl ověnčen hned 12 Cenami Tony (z celkových 14 možných!), včetně ceny za nejlepší hudbu, libreto, režii, choreografii a další.

Premiéra 07.04.2022, Divadlo Jiřího Myrona



Premiéra 07.04.2022, Divadlo Jiřího Myrona



