PODMOL Brothers show TOUR 2021

Freestyle motocrossová show v podání těch nejlepších extrémních jezdců FMX.

Motorky budou létat vzduchem za doprovodu mistra světa ve freestyle motocrossu Libora Podmola.

Adrenalin, vůně benzínu, řvoucí motory a třeskutá atmosféra, stánky s občerstvením, DJ a doprovodný program, to je PODMOL Brothers show 2021!



TŘEBÍČ 14.08.2021

FMX show, BMX, MTB show skoky na kolech, film Libora Podmola Zítra bude líp, závod odrážedel, DJ

VSTUPNÉ: 390 Kč (předprodej) / 490 Kč (v den konání a na místě)

RODINNÁ VSTUPENKA: 2 dospělí a jedno dítě 780 Kč (předprodej) / 980 Kč (v den konání a na místě)

Vstupenky pro děti mladší 15 let: 190 Kč (předprodej) / 290 Kč (v den konání a na místě)Děti mladší 6 let zdarma



BENEŠOV 21.08.2021

FMX show, stunt show na čyřkolce a motorce, drift show, BMX, MTB show skoky na kolech, DJ

VSTUPNÉ: 490 Kč (předprodej) / 550 Kč (v den konání a na místě)

RODINNÁ VSTUPENKA: 2 dospělí a jedno dítě 980 Kč (předprodej) / 1100 Kč (v den konání a na místě)

Vstupenky pro děti mladší 15 let: 290 Kč (předprodej) / 350 Kč (v den konání a na místě)Děti mladší 6 let zdarma



PRAHA RADOTÍN 28.08.2021

FMX show, stunt show na čtyřkolce a motorce, nejdelší motokárová dráha v ČR

Motokárová dráha bude OTEVŘENA 10:00 - 24:00

VSTUPNÉ: 490 Kč (předprodej) / 550 Kč (v den konání a na místě)

RODINNÁ VSTUPENKA: NE

Vstupenky pro děti mladší 15 let: 290 Kč (předprodej) / 350 Kč (v den konání a na místě)Děti mladší 6 let zdarma



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout on-line přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!!

Další info:

vstupenky na stání / slevu pro děti žádejte na prodejních místech Ticketportal nebo zvolte v nákupním košíku / bezbariérový přístup ANO