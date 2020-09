Pět let zpět - Jason Robert Brown

Divadlo „12“

Čs. legií 12, Ostrava - Moravská Ostrava



JASON ROBERT BROWN: PĚT LET ZPĚT (The Last Five Years)

Hudba, libreto a texty písní Jason Robert Brown

Překlad Tomáš Novotný

Režie Janka Ryšánek Schmiedtová

Hudební nastudování Marek Prášil

Pohybová spolupráce Adéla Laštovková Stodolová

Scéna a kostýmy Lucie Labajová

Dramaturgie Tomáš Novotný



Skvělý komorní muzikál poprvé v České republice!

Láska a milostná vzplanutí jsou tím nejvyhledávanějším dramatickým kořením muzikálového příběhu. Z trochu jiného pohledu jej vidí autoři muzikálu The Last Five Years. Komorní příběh lásky a zkušeností z partnerského soužití je vyprávěn z pohledu spisovatele Jamieho a herečky Cathy, dvou typických Newyorčanů, kterým se právě rozpadlo jejich první manželství. Každý chce najít toho pravého, ale ve městě, kde je na prvním místě kariéra a soukromí jde stranou, se to zdá téměř nemožné.

Muzikál The Last Five Years měl světovou premiéru v roce 2001 v Chicagu, o rok později pak premiéru na jedné z off-broadwayských scén. V roce 2006 jej uvedla prestižní londýnská scéna Menier Chocolate Factory. Jason Robert Brown do svého muzikálu promítl osobní zkušenosti a celý muzikál vypráví v neobvyklé struktuře monologických flashbacků, kde záblesky štěstí střídá analýza partnerské krize. Skladatel Jason Robert Brown patří u nás do kategorie méně známých, za mořem však velmi vyhledávaných divadelních tvůrců, kterým experiment na poli muzikálu není cizí.



Uváděno po dohodě s Music Theatre International (Europe) Limited: www.mtishows.eu

Česká premiéra 26.09.2019, Divadlo „12“



