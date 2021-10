Parov Stelar - VENOM TOUR

PAROV STELAR PŘEDSTAVÍ V PRAZE ZBRUSU NOVOU SHOW



Hvězdný rakouský DJ a hudebník Parov Stelar vystoupí se svou kapelou 5. března 2022 v pražské Tipsport Areně. Pro své zbrusu nové Venom Tour 2022 připravil zcela novou podobu pódia a vizuálního zážitku, nové písničky a nové aranže, a také několik překvapení – to vše poprvé v roce 2022.



„Tohle bude nejlepší Parov Stelar show, kterou jsme dosud udělali. Jsem moc šťastný a už se nemohu dočkat reakce svého publika. 15 let koncertování Parov Stelar znamená vzít minulost a vytvořit budoucnost,“ láká na turné Parov Stelar, vlastním jménem Marcus Fuereder.

Zcela nové Venom Tour 2022 je pro něj, kapelu a všechny ty, kteří Parov Stelar show vytvářejí, největší změnou během posledních deseti let vystupování a bude tak premiérou na všech pódiích a festivalech v roce 2022.

Parov Stelar je rakouský mezinárodně nejúspěšnější hudebník. Je nazýván zakladatelem electro-swingu a jeho skupina Parov Stelar Band je žádána po celém světě. Mají za sebou přes 1000 koncertů po celém světě, např. vyprodané show v PlayStation Theater v New Yorku, v Alexandra Palace v Londýně a Zenith v Paříži. Vystupovali na mnoha festivalech, jako jsou Coachella, Glastonbury, Sziget, Lollapalooza, Pukkelpop a mnohé další. Hudba Parov Stelar byla také využita k mnoha filmům, televizním programům a reklamám.

Během pandemie se Parov Stelar věnoval své druhé lásce, výtvarnému umění, a připravil letos v létě ve svém rodném městě Linci výstavu 25 velkoformátových maleb. Nyní opět tvoří hudbu. Z výtvarného studia do studia nahrávacího, na taneční parkety formou beatů a umění – Parov Stelar je králem všeho. Momentálně je ponořen do práce na novém albu, které by mělo vyjít v březnu 2022. První ochutnávky se ale dočkáme už letos a třešničkou na dortu je hudební dokument Voodoo Sonic, který bude možné zhlédnout ještě tento rok a který poskytne nový pohled do světů Parova Stelara.

Objednávky pro držitele průkazu ZTP/P a jejich doprovod

Dle pokynů pořadatele jsou slevy pro držitelé průkazu ZTP/P a jejich doprovod stanoveny takto:

ZTP/P - vstupenka v ceně 975,- Kč do vybraného sektoru

Doprovod - vstupenka v ceně ZDARMA do vybraného sektoru



ZTP/P vozíčkář - vstupenka v ceně 975,- Kč do vyhrazeného sektoru 103 Východ

Doprovod - vstupenka v ceně ZDARMA, místa vyhrazena v sektoru 103 Východ



Objednávky zasílejte e-mailem s nacanovaným průkazem ZTP/P na adresu rezervace@ticketportal.cz. Slevy pro ostatní osoby s průkazem ZTP nejsou pořadatelem poskytovány!