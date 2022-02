OHANA HOROR CIRKUS - THE GAME 2022

OHANA HOROR CIRKUS - PRVNÍ ČESKÝ HOROROVÝ CIRKUS

THE GAME 2022 NA MOTIVY SQUID GAME

VAŠE OBLÍBENÉ STÁLICE V TAJEMNÉ HŘE O PŘEŽITÍ

Velehrozné publikum, pro letošní rok jsme si připravili nový mezinárodní program na motivy Squid game s názvem THE GAME

Jak název napovídá, máte se těšit na pořádnou interaktivní podívanou na motivy hitu, který si oblíbili lidé po celém světe, v letošním roce pod šapitó prvního českého hororového cirkusu

Celá crew s našimi stálicemi jako je Špína, Hugo, Šílený doktor a další se zapletou do tajemné soutěže o přežití. Kdo vyhraje? O tom se přesvědčíte sami.

Připravili jsme novou scénu s výběrem výborných výkonů evropských i asijských umělců. Z řad novinek se můžete těšit na brilantní mongolskou vzdušnou akrobatku, ekvilibristku či vodní akrobatickou show za doprovodu pořádně dávky rocku živého bubeníka. Samozřejmě nechybí náš hororový šílený klaun Špína, který si připravil nové akce, u kterých diváci nebudou tušit, co s nimi zrovna udělá.

Těšit se ale můžete i na stálice naší show, jako je vystoupení punkových žonglérů, hadího muže fakírů nebo vzdušné vystoupení v síti a tyči.

Show je vhodná pro publikum starší 12 let.

