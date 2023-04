Noc na zámku - Rusalka

Dirigent: Sébastien Bagnoud

Režisér: Dagmar Hlubková

Choreograf: Eva Rákosová,

Lenka Demlová a Michaela Rákosová

Rusalka: Eliška Gattringerová

Jedinečné představení opery Antonína Dvořáka za doprovodukomorního orchestru, sboru, mima a baletu.------------------------------ Rusalka pod širým nebem v reálných kulisách Pardubického zámku rozehraje velké nádvoří pohádkovým světem žínek, Vodníka i Ježibaby, a to v úpravě pro čtrnáctičlenný orchestr. V představení nechybí pantomima v podobě postavy Antonína Dvořáka, který nás bude příběhem provázet. Svět lidí a svět tajuplných bytostí by neměl být nikdy propojen. Přesto nám představy Antonína Dvořáka umožní nahlédnout do tohoto světa a rozehrát svět živelnými krásnými žínkami, které nás přivítají do světa tajemných kouzel a her, do kterého bychom často rádi nahlédli, ale zůstává nám neustále skryt. Propojení reálného světa s tím Rusalčiným je možné jen když se Rusalka obrátí na Ježibabu. Její mlčení a čistá láska však nemůže obstát v lidském světě, a tak i tato pohádka končí nešťastně, i přesto, že svět vodních žínek nepřestává být plný radovánek a her. Ve spolupráci na sborech přivítáme Pardubickou Konzervatoř. Navíc ke spolupráci s mladými talenty Rusalka přímo vybízí, jelikož libreto napsal Jaroslav Kvapil, který byl v té době mladým literátem. Naproti tomu Dvořák byl již významným, zkušeným a zralým skladatelem. Skladatel sám podporoval mladé umělce, a tak vnímáme toto propojení jako následování nejen jeho nádherné hudby, ale i jeho myšlenek a záměrů. Rusalka je jedno z nejnádhernějších operních děl. Jde o kouzelný příběh první lásky, který osloví úplně každého. Zatímco Rusalka prožívá lásku poprvé, Vodník a Ježibaba už jsou zkušení. Vědí, jak to ve světě chodí, vědí, že Rusalku princ nejspíš zklame, vědí ale také, že ať udělají cokoliv, první lásce nezabrání. V Rusalce tak najdeme kousek sebe - ať jako zamilovaný, nebo jako rodič. Opera je předposledním dokončeným dílem Antonína Dvořáka, psal ji v době, kdy se již vrátil ze svých cest z Ameriky, a rozhodl se věnovat svou tvorbu vlastnímu národu. Komponoval díla určená zejména domácímu publiku. I proto je Rusalka pro každého z nás. Představení trvá tři hodiny, součástí jsou dvě přestávky.V nepřízni počasí během představení se po 1. odehrané hodině vstupné nevrací. V případě celodenní nepřízně počasí zůstávají vstupenky v platnosti na náhradní termín představení o den později - 7. června 2023