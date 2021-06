MY FAIR LADY / Divadlo F. X. Šaldy

POZOR! ZMĚNA!PŘEDSTAVENÍ SE PŘESOUVÁ NA PÁTEK 25.06.2021 OD 21:00.

Původní vstupenky zůstávají v platnosti a nevyměňují se.

Vstupné se nevrací, pokud Vám nový termín nevyhovuje, lze nejpozději 31. BŘEZNA 2021 vstupenku vyměnit za POUKAZ COVID-19, který následně můžete použít k nákupu vstupenek na jiné produkce na Lokti či v Karlových Varech, s datem konání až do 31. října 2021.

POZOR! Platnost všech vstupenek uskutečněním akce zaniká! Přijďte!

Amfiteátr Loket: 50°11'18.142"N, 12°45'12.109"E

FREDERICK LOEWE A ALAN JAY LERNER: MY FAIR LADY

Hudba Frederick Loewe

Libreto Alan Jay Lerner

Režie Jan Kříž

Dirigent Martin Doubravský

Scéna Jan Kříž

Kostýmy Veronika Hindle

Choreografie Petra Parvoničová

Sbormistr Tvrtko Karlovič

Hudební příprava Maxim Biriucov, Tatiana Drybas, Elena Nagyová

Foto Roman Dobeš

DIVADLO F. X. ŠALDY



Klasika světových pódií v podání libereckého Divadla F. X. Šaldy

Příběh starého mládence, profesora lingvistiky Henryho Higginse a drzé, prostořeké, ušmudlané a nezvladatelné Lízy Doolittleové…

Po premiéře na Broadwayi na sebe dlouho nenechala čekat filmová adaptace ověnčená mnoha Oscary s Audrey Hepburnovou a Rexem Harissonem. A na Broadwayi se muzikál hrál od roku 1956 až do roku 1962 s počtem 2.717 repríz!

FB: https://www.facebook.com/events/1193672724152089/



