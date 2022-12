MISTŘI RENESANCE - VIP OPEN

MISTŘI RENESANCE - 12 uměleckých metropolí pod jednou střechou

Da Vinci, Michelangelo, Botticelli a Raffael - každý rok se miliony lidí hrnou do velkých uměleckých metropolí, jako je Florencie, Benátky, Miláno, Řím, Londýn a Paříž, aby obdivovali díla těchto světových velikánů.

Výstava "Mistři renesance" poprvé spojuje nejvýznamnější umělecká díla jako vysoce kvalitní reprodukce z celkem 12 předních světových center umění pouze na jednom místě. Abyste mohli shlédnout více jak 40 děl prezentovaných na přehlídce v jejich původní podobě, museli byste cestovat do desítky měst po celém světě. A některá z nich jsou dokonce veřejnosti zcela nepřístupná.

Výstava "Mistři renesance" odděluje umělecká díla od tradiční muzejní rutiny a činí je hmatatelnými pro široké publikum. Návštěvníci se tak mohou bezmezně ponořit do působivého uměleckého světa velkých starých mistrů a vydat se na vizuální cestu objevování skutečných ikon renesance.

V neposlední řadě je skutečnost, že portréty vystavené na výstavě jsou známé po celém světě, díky tomu, že byly nesčetněkrát kopírovány či parodovány - včetně reklamy. Dostaly se tak do populární kultury nebo se staly běžným majetkem, jako je Da Vinciho "Vitruviánský muž", či Michelangelova freska "Stvoření Adama" (dotek Boha a Adama) které patří k nejznámějším vizuálním projevům evropské civilizace. Z obrazu se stal symbol (života, vztahu člověka k tomu, co ho přesahuje apod.), bývá často citován i parodován.

Forma prezentace těchto světoznámých děl, dělá umění snadno srozumitelným i pro laickou veřejnost a děti, a je skutečným potěšením pro každého.

NEVÁHEJTE ZAKOUPIT VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI! POHODLNĚ A BEZ FRONTY!

VSTUPNÉ:

Zvýhodněné vstupné pro všední dny.

RODINNÉ VSTUPENKY

pro 2 dospělé a až 2 děti / pro 2 dospělé a až tři děti (6-14 let včetně, nedosáhly věku 15 let)

zadejte Počet vstupenek: "1" (vyberete jednu vstupenku) a příslušnou Rodinnou vstupenku zvolte v nákupním košíku, jedna vstupenka platí společně pro všechny osoby

SLEVY:

pro studenty / pro seniory ve věku 65 let a více / pro děti ve věku 6-14 let včetně (nedosáhly věku 15 let)

sleva pro držitele průkazu ZTP/P plus jedna osoba jako doprovod zdarma

Dítě, jež nedosáhlo 6 let věku, zdarma bez vstupenky v doprovodu dospělé osoby s platnou vstupenkou.

Slevy k dispozici na prodejních místech Ticketportal i online - v nákupním košíku.



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!!

Další info:

Vstup v časovém rozmezí uvedeném na vstupence. Délka prohlídky je omezena pouze provozní dobou.

REZERVOVANÉ VSTUPENKY NELZE VYZVEDNOUT NA MÍSTĚ VÝSTAVY!

bezbariérový přístup ANO, dětské kočárky NE, šatna a úschovna ANO (včetně kočárků), zvířata NE

Všechny děti mladší 15 let pouze v doprovodu dospělé osoby s platnou vstupenku!

