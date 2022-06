MC Erik - Holki - Lunetic - Verona

90ky

Hvězdy devadesátých let, a to vždy v jednom večeru, který bude, věříme i vaší zásluhou hodně taneční. Čtyři koncerty na jednom pódiu!



MC ERIK

MC Erik sbíral první zkušenosti jako DJ už v letech 91-94, tehdy ještě jako člen DMC klubu Bratislava, takže samozřejmě ještě s gramofony a vinylovými deskami. V letech 94-97 se proslavil jako člen slovenské taneční skupiny MADUAR (Do It, I feel good, Anjel), pak jako polovina známého dua MC Erik & Barbara (s hity jako U cant stop, Keď príde láska, Sen, Save the jungle, Summer Nights). V roce 2000 se vrací ke své DJ profesi. V roce 2010 vydal se svou bývalou kolegyní Barbarou CD remixů největších hitů - MC Erik & Barbara - "2010".

Aktuálně vystupuje po klubech a festivalech s repertoárem sestaveným ze svých známých hitů z dob působení ve skupinách Maduar a MC Erik & Barbara, a doprovod mu dělají jeho nové zpěvačky Ivana Poláčková a Zuzana Šťastná.



HOLKI

Holki, nejúspěšnější česká holčičí kapela devadesátých let, která je na scéně více než 20 leta stále baví svými hity Jsi senzační, Už mi nevolej a spouta dalších.



LUNETIC

Koncem 90. let v Čechách strhli doslova šílenství! Kde se chlapci objevili, tam omdlévalo desítky děvčat. Frajeři s úsměvem Hollywoodských hvězd se okamžitě stali idolem všech.



VERONA

Skupina VERONA oslaví na jaře 2022 své dvacetileté působení na CZ/SK scéně.

Za těch 20 let nasbírala nejrůznější ceny (Skokan roku - Český Slavík, TV Očko - Dance/Pop interpret roku, OSA - nejhranější song roku atd.) a zlaté a platinové desky za prodeje alb s hity Ztracená, Bloudím, Hey Boy, Endless Day (Nejhranější singly v TOP 100 Českého éteru.

Singly Nejsi sám, Náhodou, Girotondo, Jen Tobě, Dáma atd. zná snad úplně každý.



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!

Další info:

koncert na stání / sleva "50% ZTP/P" pro držitele průkazu ZTP/P - žádejte na prodejních místech Ticketportal nebo zvolte online v nákupním košíku/ každý návštěvník musí mít vlastní vstupenku / bezbariérový přístup ANO / zvláštní sektor pro vozíčkáře NE

Po odehrání 30 minut produkce není nárok na vrácení vstupného. Při silném větru, na základě vyhlášky může být produkce zrušena. Změna programu vyhrazena.

-TH-