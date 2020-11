M. LUOLAJAN-MIKKOLA & A.-L. ELLER & J. RANDVERE

MARKKU LUOLAJAN-MIKKOLA viola da gamba

ANNA-LIISA ELLER kantele

JOHANNA RANDVERE viola da gamba



Program:

Marin Marais: Suita g moll

William Byrd: Rowland Fitzwilliam Virginal Book II

Johann Hieronymus Kapsberger: Toccata arpeggiata

John Dowland: Lachrimae

Johann Sebastian Bach: Suita a moll, BWV 997



Severský dramaturg jubilejního ročníku našeho festivalu svým programem potvrzuje proslulost violy da gamba v renesanční Angli, ačkoli jak název sám vypovídá, jejich původ nacházíme v Itálii. Nechybí ani dílo francouzského ztělesnění tohoto nástroje sametového zvuku, kterým je Marin Marais. Perličkou programu je Bachova loutnová suita zahraná na tradiční finský drnkací nástroj - kantele.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit on-line přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

Děti, které nedosáhly věku 6 let, zdarma bez vstupenky a bez nároku na sedadlo, každý jiný návštěvník musí mít vlastní vstupenku / Sleva pro studenty, Sleva pro seniory ve věku 65 let a více, Sleva pro držitele průkazu ZTP a pro držitele průkazu ZTP/P a pro doprovod držitele průkazu ZTP/P (jedna osoba) - cena po slevě je uvedena v označení slevy v nákupním košíku - nárok na slevu je třeba prokázat odpovídajícím dokumentem při vstupu do místa konání / Bezbariérový přístup NEUVEDENO

VÝMĚNA VSTUPENEK ZA POUKAZY COVID-19 JIŽ BYLA UKONČENA (25.08.2020).

Původně zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a nevyměňují se za nové.

VSTUPNÉ SE NEVRACÍ.

Nevyužité POUKAZY COVID-19 budou proplaceny po ukončení festivalu CONCENTUS MORAVIAE 2021.

-TH-