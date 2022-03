Benefičný koncert Rockove kapely Lyapis Trubetskoy "Bojovníci světla".

Všechny peníze z koncertu jdou na podporu Ukrajiny.

8 let po ukončení činnosti oznámil Sergej Michalok návrat skupiny Ljapis Trubeckoj.

Písně Belarus Freedom, Ne byc skotam, Graj a Voiny Sveta se stály národními hymnami v boji za svobodu Běloruska a Ukrajiny!

Sergej Michalok s kapelou Ljapis Trubeckoj a později i BRUTTO NOSTRA již více než 10 let bojuje proti režimům Putina a Lukašenka. Jejich písně, videoklipy, rozhovory, slova podpory jsou naměřeny proti imperialismu a despotismu dvou tyranů. Hlásají antilukašismus a anti putinismus během svých turné po Evropě a Severní Americe.

Skupina Ljapis Trubeckoj je na černé listině rockových kapel na území Běloruska od roku 2010 a Ruské federace od roku 2015. Sergej Michalek je trestně stíhán za urážku Lukašenka v Bělorusku a za podněcování k národnostní nenávisti v Ruské federaci.

Je čas udeřit proti pancéřovým rock and rollem po „vaťákovým“ propagandistům a vymytým mozkům postsovětské ideologie.

Kromě vstupenek můžete zakoupit i tzv. Bojovníkův voucher. Jedná se voucher, kterým darujete 200,- Kč, 500,- Kč nebo 1000,- Kč na pomoc Ukrajině.

"Voucher neumožňuje vstup na koncert"