Lords Of The Sound přivezou muziku z oscarových filmů do sedmi českých měst

Lords Of The Sound nejsou českému publiku neznámí. Na jaře přivezli program Music is coming do pěti českých měst. Nyní se vracejí, by tu znovu vystoupili s novým programem Oscar Music Awards.

V něm zazní hudba z oscarových filmů, a toto vystoupení samo o sobě bude provedeno ve stylu obřadu udělování slavné filmové ceny.

Orchestr zahraje hudbu z filmů Moulin Rouge, 007: SkyFall, Avatar, Hvězdné války, Gladiator, Matrix, Titanic, The Artist, Pátý element a z mnohých dalších.



Lords Of The Sound vystoupí 4. prosince v Hradci Králové, 5. prosince v Karlových Varech, 6. prosince v Ostravě, 7. prosince v Českých Budějovicích, 8. prosince v Plzni, 9. prosince v Praze a 10. prosince v Brně.