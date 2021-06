Lollipopz, Kája & Bambuláček, Ben & Mateo MEGASHOW

Přivítejme léto s HVĚZDNOU MEGA SHOW!

Lollipopz, Kája & Bambuláček, Ben & Mateo

Přijedou k Vám Lollipopz a pro Vás menší přivezou i Káju & Bambuláčka a odpolední hudební festival ukončí Ben & Mateo. Neváhej, vem kamarády, rodiče a přijďte si užít odpoledne plné zábavy a tance s LOLLIPOPZ a ostatními.

VSTUPENKY MEET & GREET

K dispozici je také velmi limitovaná série vstupenek MEET & GREET, které kromě vstupu na koncert umožňují po ukončení show setkání s účinkujícími, získat autogram a společnou fotografii. A to vše bez dlouhých front! Rodič může doprovodit dítě na Meet & Greet s běžnou vstupenkou.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit on-line přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

děti mladší tří let zdarma / sleva "50% SENIOR 65+" pro návštěvníky ve věku 65 let a více - k dispozici na prodejních místech Ticketportal i přímo na ticketportal.cz, slevu zvolte v nákupním košíku / vstupenky ZTP/P platí vždy pro dvě osoby, pro vozíčkáře a držitele průkazu ZTP/P a pro jejich doprovod (1 osoba) - z bezpečnostních důvodů velmi omezený počet / bezbariérový přístup ANO

