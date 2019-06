Legendární Beach Boys se vracejí do Prahy, získejte vstupenky zdarma

The Beach Boys prodali přes sto milionů alb po celém světě a získali více než 33 ocenění RIAA za zlaté a platinové prodeje svých nahrávek. Obdrželi také cenu Grammy za celoživotní dílo a byli uvedeni do Rock & Rollové síně slávy. Během více než pěti dekád trvající kariéry odehráli více koncertů než jakákoliv jiná významná rocková kapela v hudební historii.



Jejich kompilace Sounds Of Summer: The Very Best Of The Beach Boys obsahující třicet největších hitů byla ověnčena trojnásobnou platinou a jen v Americe se jí prodalo přes tři miliony kusů.

The Beach Boys se stali synonymem pro životní styl Kalifornie a americkou ikonou pro fanoušky po celém světě a přestože dělají hudbu už víc než půl století, jejich koncerty mají pořád šťávu. Dokázali to i před dvěma lety v pražském Kongresovém centru. Recenzi koncertu si přečtěte zde.

V Lucerně vystoupí v podobném složení. V čele budou opět Mike Love a Bruce Johnston. Doplní je Jeffrey Foskett, Tim Bonhomme, John Cowsill, Keith Hubacher, Scott Totten a Christian Love.

Ti společně udržují dědictví ikonické kapely a společně vám dopřejí hity, které z Beach Boys udělaly jednu z nejúspěšnějších kapel světa a staly se hymnami americké mládeže: Surfin, Surfer Girl, Fun, Fun, Fun, I Get Around, California Girls, Help Me Rhonda, Good Vibrations, Wouldn’t It Be Nice nebo Rock and Roll Music.

Hudební televize Óčko připravila soutěž o vstupenky zdarma. Soutěžte zde.