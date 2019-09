James Blunt představí svou novou desku Once Upon A Mind v Praze

„Poté, co Blunt na poslední nahrávce koketoval s elektronikou, se na aktuálním albu Once Upon A Mind vrací zpět k tomu, co umí nejlépe. Píše klasické písně, které chytnou za srdce. Důkazem je svěží singl Cold. Blunt slibuje, že na nahrávce najdeme i jeho klasické balady, popové skladby či lehký náznak country. Naživo zároveň přehraje i všechny svoje zásadní hity,“ říká promotér koncertu Dalin Vajčner.

Nová nahrávka Once Upon a Mind vyjde na konci října. V únoru pak zpěvák se svou doprovodnou kapelou vyrazí nejprve na britské turné, na které naváže světové turné.

Hudebník, jenž se v USA stal prvním britským umělcem na čele hitparády od dob Candle in the Wind Eltona Johna, má zajímavý příběh. Absolvoval vojenskou akademii a sloužil i ve válečném Kosovu. Po odchodu z armády natočil debutové album Back to Bedlam, které patří v domovské Velké Británii k nejlépe prodávaným nahrávkám vůbec.

Dobře si vedl i jeho následovník All the Lost Souls se singlem 1973, který vévodil hitparádovým žebříčkům ve více než 20 zemích. Třetí studiovou nahrávku Some Kind of Trouble vydal v roce 2010. Na aktuální zatím poslední čtvrté studiové album lákal Blunt písní Bonfire Heart, s níž se dostal na čtvrté místo britské singlové hitparády.

V Česku Blunt poprvé vystoupil na vyprodaném koncertu v pražské Lumbeho zahradě v létě roku 2006. O jeho vystoupení byl tehdy takový zájem, že pořadatelé museli provizorně rozšiřovat areál.