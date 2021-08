J. Pavlica, Hradišťan & H+P Ulrychovi, Javory Beat

DejVícePraze - sousedský letní festival / program na ticketportal.cz

Jiří Pavlica a Hradišťan & Hana a Petr Ulrychovi a Javory Beat

Není třeba zdůrazňovat, že obě tato tělesa patří mezi stálice české hudební scény. Svými písněmi přinášejí radost posluchačům už více než padesát let a za tu dobu s nimi spolupracovala řada hudebníků a zpěváků.

Jiří Pavlica, který dnes stojí v čele Hradišťanu, byl dokonce po nějakou dobu členem skupiny Javory. Ale existují další svorníky, především je to charakter a obsah písní, dále jejich melodika a inspirační zdroje a v neposlední řadě je to také lidský aspekt - vlídný a upřímný přístup k posluchačům.

Možná právě proto se obě kapely rozhodly zrealizovat několik společných koncertů se speciálním programem, ve kterém se představí nejen samostatně, ale také ve společné části, kde zazní nové písně i nová hudební aranžmá.



