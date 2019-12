Hudební kalendář 2020: jaké největší zahraniční hvězdy letos přijedou?

ÚNOR

Kelly Family - 15. února, Praha, O2 arena



Hvězdná skupina 90. let Kelly Family přijede od Prahy oslavit 25. výročí od vydání svého nejslavnějšího alba Over The Hump, které přineslo hity jako An Angel, Santa Maria a další. V největší české hale slibují připravit velkolepou show.

Kiefer Sutherland - 15. února, Praha, Lucerna Music Bar

Slavný americký herec se proslavil rolemi ve filmech Tři mušketýři, Mladé pušky, Hráči se smrtí nebo v seriálu 24 hodin. Do Prahy ovšem přijede jako hudebník s vášní pro klasické americké country mocně říznuté rockem, s patrným vlivem nesmrtelného Johnnyho Cashe.

Dream Theater - 15. února, Praha, Tipsport arena

Virtuózní metalisté Dream Theater představí v Praze svou poslední desku Distance Over Time a nabídnou také to nejlepší z předchozích alb.

Maluma - 27. února, Praha, O2 arena

Latinsko-americký zpívající idol Maluma vystoupí v Praze už podruhé. Tentokrát přijede v rámci svého World Tour 11:11. Představí tu čtvrté studiové album, na kterém mu hostovali Ricky Martin nebo Madonna.

BŘEZEN

James Blunt, 6. března, Praha, Výstaviště

Autor hitů jako You’re Beautiful, Goodbye My Lover nebo Wisemen přijede do Prahy v rámci turné k novému albu Once Upon A Mind, kterým se vrací zpět k ryzímu písničkářství.

Avril Lavigne - 23. března, Praha, Tipsport aréna

Kanadská zpěvačka Avril Lavigne se do Prahy vrátí po 12 letech. Představí tu své aktuální album Head Above Water, které vydala loni v únoru.

DUBEN

Nazareth - 20. dubna, Praha, Forum Karlín

Skupina Nazareth slaví půl století. Vydala novou desku Tattooed On My Brain, se kterou vyrazila na turné. V rámci něj vystoupí taky v pražském Foru Karlín.

KVĚTEN

Joe Satriani - 6. května, Praha, Kongresové centrum

Legendární kytarista Joe Satriani přiveze do Prahy svoje nové album, které vyjde v dubnu. Doprovázet ho budou bubeník Kenny Aronoff, baskytarista Bryan Beller a klávesista Rai Thistlethwayte.

Harry Styles - 11. května, Praha, O2 arena

Nejúspěšnější člen chlapecké skupiny One Direction Harry Styles poprvé vystoupí v Česku. Přiveze svou novou desku Fine Line, která vyšla v prosinci.

Europe a Whitesnake - 19. května, Brno, DRFG Aréna

Legendární rockeři Whitesnake představí v Brně novinky z desky Flesh&Blood, ale i největší hity své dlouhé kariéry. Přijedou s nimi i švédští Europe.

Céline Dion - 21. května, Praha, O2 arena

Nejslavnější kanadská zpěvačka Céline Dion se na svém Courage World Tour staví i u nás. Prahu navštíví po dlouhých dvanácti letech.

Eric Clapton - 29. května, Praha, O2 arena

Legendární kytarista a zpěvák Eric Clapton zahájí své evropské turné v Praze. Držitel 18 cen Grammy a Řádu britského impéria se do České republiky vrací po sedmi letech.

Nick Cave - 30. května, Praha, O2 arena

Nick Cave se svou kapelou The Bad Seeds navštíví Česko po dvou letech. Přijede představit svou novou desku s názvem Ghosteen.

Korn - 30. května, Praha, Tipsport arena

Američtí nu-metalisté Korn se do Prahy vrátí po dvou letech s hodně temným materiálem. Přivezou své nové album The Nothing. Zpěvák Jonathan Davis se na něm vyrovnává se smrtí své manželky.

ČERVEN

5 Seconds of Summer - 1. června, Praha, O2 arena

Britský boyband, který se proslavil, když jel turné s One Direction, nyní přebírá jejich štafetu a získává si rychle fanynky po celém světě. Do České republiky přijedou poprvé.

Lara Fabian - 9. června, Praha, Kongresové centrum

Belgicko-italská zpěvačka Lara Fabian v České republice vystoupila už šestkrát, z předminulého turné natočila další koncertní DVD a právě Prahu si vybrala pro celý záznam. Když tu byla naposledy v roce 2018, musela kvůli obrovskému zájmu přidat ještě jedno vystoupení.

System of a Down - 16. června, Praha, O2 arena

Americko-arménská alternativně metalová skupina System of a Down se po třech letech vrací do České republiky. V původním složení vystoupí v pražské O2 areně. Speciálními hosty budou brazilští Ego Kill Talent.

Guns N’ Roses - 19. června, Praha, Letiště Letňany

Guns N’ Roses slaví 35 let od svého vzniku a při této příležitosti odehrají v rámci dlouhotrvajícího turné také jedno vystoupení na letišti v Letňanech.



Aerosmith - 24. června, O2 arena

Po deseti letech se legendární skupina Aerosmith vrátí do Prahy. Nejprodávanější americká rocková skupina tu oslaví svoje padesátiny.

Lenny Kravitz - 30. června, Praha, O2 arena

Americký zpěvák a multiinstrumentalista Lenny Kravitz přijede v rámci svého turné Here to Love. Kravitz je nejčastěji oceňovaným umělcem za Nejlepší mužský rockový pěvecký výkon.

ČERVENEC

Kiss - 1. července, Praha, O2 arena

Američtí Kiss se už s Českem loni rozloučili v rámci svého údajně posledního turné. Letos ale dají ještě přídavek. Svou pověstnou bláznivou show dopřejí českému publiku tentokrát v O2 areně.

Sting - 5. července, Slavkov u Brna, Zámecká zahrada

Sting loni v létě musel svůj koncert ve Slavkově u Brna zrušit. Českým fanouškům to ale letos vynahradí. V Zámecké zahradě představí projekt My Songs, tedy své hity v úplně novém pojetí.

Iron Maiden - 7. července, Praha, Sinobo Stadium

Britští Iron Maiden patří k největším stálicím světové heavymetalové scény. Kapela, kterou vede zpěvák Bruce Dickinson, oslaví příští rok už 45 let fungování.

ŘÍJEN

The Chainsmokers - 8. října, Praha, Tipsport arena

Držitelé ceny Grammy a aktuálně jedni z nejrespektovanějších zástupců taneční scény The Chainsmokers se v Praze zastaví v rámci svého evropského turné.

a-ha - 28. října, Praha, O2 arena

Vůbec poprvé přijede do Česka legendární norská skupina a-ha, která byla obrovskou hvězdou osmdesátých let. Ačkoli se skupina dvakrát rozpadla, stále hraje v původním složení Morten Harket (zpěv), Paul Waaktaar-Savoy (kytara) a Magne Furuholmen (klávesy).

LISTOPAD

Ozzy Osbourne - 13. listopadu, Praha, O2 arena

Ozzy Osbourne měl původně v Praze vystoupit už v únoru. Koncert ale ze zdravotních důvodů zrušil. Termín přesunul na listopad, a tak diváci o živé představení novinky Ordinary Man nepřijdou.

Jethro Tull - 18. listopadu, Praha, Kongresové centrum

Slavná britská skupina Jethro Tull loni v Česku oslavila padesátiny třemi koncerty. Letos se vrací se stejnou dávkou muziky. Vystoupí 16. listopadu v Ostravě, 17. listopadu v Brně a nakonec 18. listopadu v Praze.

Simply Red - 22. listopadu, Praha, Forum Karlín

Britská soulová kapela Simply Red v čele s Mickem Hucknallem přijede po delší době do Česka. Představí tu svou novou desku Blue Eyed Soul.