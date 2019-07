Hra, která se zvrtla

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields

„Komedie, která Vám strhá bránici“ (The New York Times)



Popis této misteriózní komedie se dá jen těžko vyjádřit slovy, neboť je to smršť nepředvídatelných situací, se kterými se herci pokoušejí vyrovnat zoufalou snahou dovést představení do konce.



Divadlo se rozhodlo uvést drama o mysteriózní vraždě z r. 1920, ale jak titul napovídá, všechno, co se mohlo pokazit, se pokazilo… Přes všechny četné neuvěřitelné nehody, kdy vše a všichni kolabují, se představení dopracuje k závěrečné oponě, aby poté sklidilo fantastický úspěch a ovace.



Navzdory neuvěřitelným malérům a dechberoucím katastrofám dohrajeme vždy až do konce.



Hra je již tři roky absolutním trhákem londýnského West Endu. v roce 2015 získala ocenění „Olivier Award for Best New Comedy“. Po úspěšném turné po Austrálii v současné době dobývá Broadway v New Yorku, kdy obdržela ceny „BrodwayWorld UK Winner“ a „WhatsOnStage Award Winner“ jako nejlepší komedie.



Hra slaví úspěchy i v zahraničí a např. v Paříži obdržela cenu „Moliére“ za nejúspěšnější komedii roku.



Divadlo Bez zábradlí ji uvede v premiéře v pátek (13. září)





Režie: Karel Heřmánek

Překlad: Alexander Jerie

Scéna: Daniel Dvořák

Dana Morávková / Anežka Rusevová, Nikol Kouklová, Karel Heřmánek ml./ Viktor Dvořák, Josef Carda / Václav Rašilov, Tomáš Havlínek / Petr Pospíchal, Petr Macháček, Jan Řezníček / Stanislav Lehký