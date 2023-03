Hlas Česka: GALAKONCERT 2023

Pěvecká soutěž Hlas Česka míří do Prahy Pěvecká soutěže pro amatérské a poloprofesionální zpěváky Hlas Česka, Moravy a Slezska je zpět! V novém hávu míří do hlavního města, kde se odehrají výběrová kola i Slavnostní galakoncert s vyhlášením výsledků. Galakoncert se koná v koncertní síni Kostela sv. Šimona a Judy na Praze 1.Letošní ročník se odehrává pod záštitou starostky MČ Praha 1 Mgr. Terezie Radoměřské. Ambasadorkou projektu je zpěvačka Heidi Janků a tváří soutěže je zpěvačka a moderátorka Sonia Edde. Na Galakoncertu vystoupí porotci, jako například zpěvačka Yanna, která je patronkou moderního zpěvu, operní pěvkyně a patronka klasického zpěvu Jana Šrejma Kačírková, zpěvačka Renata Drössler, operní pěvkyně Eliška Weissová, herec a zpěvák Ladislav Korbel a další. Během programu budou vyhlášeni výsledky VI. ročníku a budou předány ceny. Hlavní cenou jsou studiové nahrávky ve studiu BigWin a cena ředitelky soutěže Ilony Rédlové, v podobě finanční částky 10 000 Kč a spousty dalších cen od partnerů soutěže. Soutěže, která má za cíl propojovat zpěv moderní se zpěvem klasickým se mohou zúčastnit zpěváci ve věku od 8 do 99 let. Speciální kategorie Vlastní tvorba je tu i pro jedince, kteří skládají vlastní písničky. Pořadatel, kterým je nezisková organizace Hlas Česka, z. s. nezapomíná ani na handicapované, i pro ně je tu speciální kategorie. Výběrová kola se odehrávají v 25. března 2023 v Opavském Art Klubu a 14. - 15. dubna 2023 v Pražském Music City. Další kola se odehrávají v Praze a obou kategorií potom v již zmíněném Kostele sv. Šimona a Judy. ,,Těšíme se na všechny nové talenty, jak z řad dětí, tak i dospělých. Osobně se moc těším na velmi přátelskou atmosféru, která celou akci provází. Porota každým rokem odvádí skvělou práci a všem jim patří velký dík,” říká o celém projektu zakladatelka a ředitelka soutěže Ilona Rédlová, dipl. um. Registrace a veškeré informace naleznete na webu www.hlasceska.com.