Vánoční dárek na poslední chvíli? Vstupenky na Guns N’ Roses máte doma hned

Axl Rose už to na letišti v Letňanech, kam se vejde až 60 tisíc fanoušků, dobře zná a neměl problém tento prostor naplnit s Guns N’ Roses ani s AC/DC, u nichž hostoval místo zpěváka Briana Johnsona. České fanoušky ani jedné z kapel nezklamal. Jeho hlasová cirkulárka pořád řeže a přesvědčí nás o tom znovu 19. června.

Guns N’ Roses do Česka přijedou v rámci oslav 35 let existence. K radosti všech fanoušků i s kytaristou Slashem a baskytaristou Duffem McKaganem, kteří se ke kapele vrátili v roce 2016 po dvaceti letech.

Jejich aktuální šňůra po Evropě čítá 13 měst. Dlouhotrvající turné Not In This Lifetime se stalo třetím nejvýdělečnějším v historii. Odehráli na něm už 160 koncertů pro víc než 5,5 milionů fanoušků po celém světě.

Legendární skupina, která doposud vydala šest studiových nahrávek, je jednou z nejdůležitějších a nejvlivnějších kapel v hudební historii a vstupenka na jejich pražský koncert potěší každého hudebního fanouška.