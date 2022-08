GCF zve na turnaj do Příbrami, představí se amatérští i profesionální zápasníci

Program turnaje GCF 65 70kg – Lightweight – 3x5min

Marco Gucu / Serbia

David Tiep / Gorila MMA Velký talent tuzemského MMA David Tiep proti srbskému ranaři Marco Gucuovi. Dá se očekávat, že tahle bitva zdvihne diváky ze sedadel. Gucu už se v ČR představil a přezdívku Silent Killer nezasloužil náhodou. 93kg - Light heavyweight – 3x5min

Vladimir Cetkovic / Serbia

Martin Horský / PriMMAt gym Praha Martin Horský alias Prsíčko je velmi populární těžká váha, která přestoupila do polotěžké divize. Proti němu se do klece postaví další srbský rabiát Vladimir Cetkovic. 77kg – Welterweight – 3x5min

Martin Čečil - RK Vale Tudo Znojmo

Jakub Šindelář / Pankration gym Příbram Začínal jako fotbalista, ale jeho osudovým sportem se stalo MMA. To je Jakub Šindelář, který před domácím publikem v druhém hlavním zápase večera vyzve Martina Čečila ze Znojma. 77kg – Welterweight – 3x5min

Arturs Leisans / Lotyšsko

Michal Vostrý / MMA Chomutov Michal Vostrý si v MMA udělal velmi slušné jméno a aktuálně je jeho skóre 8:10. Lotyšský bijec Arturs Leisans má bilanci 4:4, ale všechny své vítězství si připsal formou KO nebo TKO. 70kg – Lightweight – 3x5min

Mantas Selvenis / Latvia

Miroslav Krybus / Pankration gym Příbram Zástupce příbramského Pankration gymu Miroslav Krybus má v MMA zatím jeden zápas, který ale vyhrál před limitem. Půjde o jeho první profesionální zápas. IMMAF -70kg – 3x3min

Andreas Rasumny / Germany

Jan Mašek / Pankration Příbram Jan Mašek je označován za jeden z největších talentů, které české MMA má v amatérské kategorii. Což potvrdil i na mistrovství světa IMMAF v Abú Dhabí. IMMAF -77kg – 3x3min

Andreas Dik / Germany

Václav Žemla / Gorila MMA Václav Žemla vozil medaile z evropských turnajů v judu, ale teď se plně věnuje MMA. Je také českým amaterským reprezentantem. IMMAF -70kg – 3x3min

Marcel Máša / Muay Thai Brno

Vojtěch Khol / Good Luck gym HK Brno proti Hradci Králové – to je souboj dvou českých reprezentantů Marcela Máši a Vojtěcha Khola. IMMAF -84kg – 3x3min

Oliver Urbánek / MMA Chomutov

Matyáš Pasálek / Gorila MMA Dalším borcem z Gorila gymu je český reprezentant Matyáš Pasálek. Má za sebou sérii tří výher v řadě. IMMAF -84kg – 3x3min

TBA

Tagir Makhmudov / Gorila MMA Gorila MMA je továrna na české reprezentanty a jedním z nich je i Tagir. Za Česko se byl v letošním roce na mistrovství světa v Abú Dhabí a teď se chystá i na mistrovství Evropy. V Příbrami tak bude ladit svou formu a nechce nic než vítězství před limitem. IMMAF -66kg – 3x3min

David Volf / SK Gauner Jihlava

Jindřich Ungr / MMA Chomutov David Volf versus Jindřich Ungr – oba dva jsou ve váhové kategorii do 66 kilogramů tím nejlepším, co je v Česku k vidění. IMMAF -70kg 3x3min

Azyk Bakaev / Renegade Prague Gym (David Vyvážil trenér - 608 555 577)

Ivan Žďánský / Primmat gym Praha IMMAF -61kg – 3x3min

TBA

Iva Koubíková / MMA Chomutov Ženské MMA na GCF 65 bude zastupovat Iva Koubíková z MMA Chomutov. Má pověst zápasnice, která vždycky dá do svého boje maximum a předvádí divácky velmi atraktivní zápasy.