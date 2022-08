Začátek turnaje v 18:00 (hala otevřena od 17:30).

GCF 65 Příbram: Turnaj v MMA legendární organizace GCF. Představí se jak amatérští, tak profesionální zápasníci.

GCF je ve městě, které vychovalo zápasnici UFC Lucii Pudilovou a spousty dalších velkých jmen českého MMA, uskuteční po třech letech. V hlavním zápase bude bojovat těžká váha Viktor Pavlíček proti soupěři z Lotyšska. Z místních borců se na hlavní kartě představí Jakub Šindelář a Miroslav Krybus. V amatérských zápasech se pak představí jeden z největších tuzemských talentů MMA také příbramský Jan Mašek, který se postaví Vasylu Perstenyakovi. V dalších amatérských zápasech pak uvidíme české reprezentanty, kteří se veřejnosti ukážou naposledy před podzimním mistrovstvím Evropy v Itálii.

70kg – Lightweight – 3x5min

Marco Gucu / Serbia

David Tiep / Gorila MMA

Velký talent tuzemského MMA David Tiep proti srbskému ranaři Marco Gucuovi. Dá se očekávat, že tahle bitva zdvihne diváky ze sedadel. Gucu už se v České republice představil v minulosti a rozhodně si svou přezdívku Silent Killer nezasloužil náhodou.

93kg - Light heavyweight – 3x5min

Vladimir Cetkovic / Serbia

Martin Horský / PriMMAt gym Praha

Martin Horský alias Prsíčko je velmi populární těžká váha, která přestoupila do polotěžké divize. Proti němu se do klece postaví další srbský rabiát Vladimir Cetkovic. Znalci poměrů tvrdí, že tenhle zápas neskončí na body.

77kg – Welterweight – 3x5min

Martin Čečil - RK Vale Tudo Znojmo

Jakub Šindelář / Pankration gym Příbram

Začínal jako fotbalista, dokonce si připsal jeden start v první lize, ale jeho osudovým sportem se stalo MMA. To je Jakub Šindelář, který před domácím publikem v druhém hlavním zápase večera vyzve Martina Čečila ze Znojma.

77kg – Welterweight – 3x5min

Arturs Leisans / Lotyšsko

Michal Vostrý / MMA Chomutov

Michal Vostrý si v MMA udělal velmi slušné jméno a aktuálně je jeho skóre 8:10. Lotyšský bijec Arturs Leisans má bilanci 4:4, ale všechny své vítězství si připsal formou KO nebo TKO. Tenhle fight taky bude stát za to!

70kg – Lightweight – 3x5min

Mantas Selvenis / Latvia

Miroslav Krybus / Pankration gym Příbram

Zástupce příbramského Pankration gymu Miroslav Krybus má v MMA zatím jeden zápas, který ale vyhrál před limitem. Další vítězství by si tak rád připsal před domácím publikem, kterého po něm nebude chtít nic jiného než rychlé ukončení. Půjde o jeho první profesionální zápas.

—————————-

IMMAF -70kg – 3x3min

Andreas Rasumny / Germany

Jan Mašek / Pankration Příbram

Jan Mašek je označován za jeden z největších talentů, které české MMA má v amatérské kategorii. Což potvrdil i na mistrovství světa IMMAF v Abú Dhabí.

IMMAF -77kg – 3x3min

Andreas Dik / Germany

Václav Žemla / Gorila MMA

Václav Žemla vozil medaile z evropských turnajů v judu, ale teď se plně věnuje MMA. V Gorila gymu se mu dostává té nejlepší péče, a tak je také českým amaterským reprezentantem.

IMMAF -70kg – 3x3min

Marcel Máša / Muay Thai Brno

Vojtěch Khol / Good Luck gym HK

Brno proti Hradci Králové – to je souboj dvou českých reprezentantů Marcela Máši a Vojtěcha Khola. Tenhle zápas bude patřit mezi to nejlepší, co můžete v českém amatérském MMA vidět.

IMMAF -84kg – 3x3min

Oliver Urbánek / MMA Chomutov

Matyáš Pasálek / Gorila MMA

Dalším borcem z Gorila gymu je český reprezentant Matyáš Pasálek. Má za sebou sérii tří výher v řadě a v Příbrami chce získat čtvrtou.

IMMAF -84kg – 3x3min

TBA

Tagir Makhmudov / Gorila MMA

Gorila MMA je továrna na české reprezentanty a jedním z nich je i Tagir. Za Česko se byl v letošním roce na mistrovství světa v Abú Dhabí a teď se chystá i na mistrovství Evropy. V Příbrami tak bude ladit svou formu a nechce nic než vítězství před limitem.

IMMAF -66kg – 3x3min

David Volf / SK Gauner Jihlava

Jindřich Ungr / MMA Chomutov

David Volf versus Jindřich Ungr – oba dva jsou ve váhové kategorii do 66 kilogramů tím nejlepším, co je v Česku k vidění. Jejich zápas bude pořádně vyhecovaný a určitě bude na co koukat.

IMMAF -70kg 3x3min

Azyk Bakaev / Renegade Prague Gym (David Vyvážil trenér - 608 555 577)

Ivan Žďánský / Primmat gym Praha

IMMAF -61kg – 3x3min

TBA

Iva Koubíková / MMA Chomutov

Ženské MMA na GCF 65 bude zastupovat Iva Koubíková z MMA Chomutov. Má pověst zápasnice, která vždycky dá do svého boje maximum a předvádí divácky velmi atraktivní zápasy.

