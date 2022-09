Electric Callboy - Tekkno 23

ELECTRIC CALLBOY oznamují turné k novému albu „Tekkno Tour 2023“! Jeden koncert patří PRAZE!

16.3.2023, PRAHA, Lucerna – velký sál

ELECTRIC CALLBOY jsou v současnosti jednou z nejžhavějších live kapel, pokud jde o moderní heavy zvuk. Zcela vyprodané koncerty po celé Evropě a jeden rekordní singl za druhým jsou důkazem výjimečného postavení, kterého tato bláznivá banda z Německa dosáhla.

„Je to naprosto úžasný pocit být zpět na pódiu! Hypa Hypa Evropan Tour 2022 již nyní naplňuje naše srdce čistou radostí a štěstím! Tohle je přesně to, proč děláme hudbu. A protože se toto turné vyprodalo tak strašně rychle, rozhodli jsme se vrátit šílenství na pódia i příští rok! Se zbrusu novými písněmi, zcela novou show a maximální silou TEKKNO! Buďte rychlí a pořiďte si lístek hned teď!“ vyzývá kapela

ELECTRIC CALLBOY se zrodili v roce 2010 pod názvem Eskimo Callboy a už ve svém prvním desetiletí existence získávali mnoho ocenění pro nováčky, dosahovali prvních desítek v řebříčcích a zaznamenávali celosvětový úspěch. Ale soudě podle toho, co se dělo v posledních 2 letech, to všechno byla jen předehra…

Od příchodu nového zpěváka Nico Sallacha do kapely v roce 2020, jsou tito kluci z Castrop-Rauxel opravdu na roztrhání. Hned první singl s Nico za mikrofonem „Hypa Hypa“ rozbil všechny dosavadní dimenze a hranice. Dosáhl více než 60 milionů přehrání na YouTube a obvyklých streamovacích portálech. Následující singl „We Got The Moves“, který bude součástí nového alba „TEKKNO“ byl dalším zásahem do černého. Další hit „Pump It“, který se také objeví na desce „TEKKNO“, je znám především pro svůj neuvěřitelně vtipný klip inspirovaný aerobikem z osmdesátých let. Tento klip natolik nadchl fanoušky, že přiměli kapelu účastnit se soutěže Eurovision Song Contest za Německo. Účast jim nakonec byla zamítnuta kvůli údajné nedostatečné vhodnosti pro rádia, což vyvolalo bouři rozhořčení proti porotě, která vyvrcholila peticí s více než 125 000 podpisy. A opět se o kapele hodně mluvilo…

Jejich poslední „Hypa Hypa tour 2022“ bylo po celé Evropě beznadějně vyprodáno, proto s nákupem vstupenek na jejich turné příští rok „Tekkno Tour 2023“ opravdu dlouho neváhejte! V PRAZE se ELECTRIC CALLBOY představí 16. března 2023 v PRAZE, v Lucerně, ve velkém sále!