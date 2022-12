EKSTASE - Poláčková - Englichová- Veverka

EKSTASE

Alžběta Poláčková soprán

Kateřina Englichová harfa

Vilém Veverka hoboj

Jedním z principů uvažování hobojisty Viléma Veverky je filozofie posouvání faktických možností hudby, stejně tak nalézání nových hudebních spojení. Oba principy zcela naplňuje nejnovější projekt EKSTASE, na kterém se také zcela zásadně podílejí možná dvě největší hvězdy současné české scény, sopranistka Alžběta Poláčková a harfistka Kateřina Englichová.

Koncert EKSTASE, podle stejnojmenné písně Almy Mahler, snese poetizující přívlastek "valentýnská hudební variace" svého druhu. Veverka na rok 2023 ohlásil typ tzv. "Nového koncertu", který se ve své formě přiblíží - jevištně - divadelnímu představení. Unikátní artový záměr si klade za jeden z cílů další "obhajobu" faktické potřeby živého umění jako celku a to nejen ve smyslu nalezení ideálního tvaru, v tomto případě koncertu.

Hvězdně obsazené seskupení nabídne publiku koncertní performanci, která je zcela originální co do obsahu i námětu. Nové ztvárnění hudby Almy Mahler, Gabriela Fauré, Georga Gershwina či Leonarda Bernsteina a celková koncepce je leitmotivem s výraznou rezonancí budoucnosti jevištního umění.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal anebo je můžetezakoupit online přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

Sleva 10%: pro studenty, pro seniory ve věku 60 let a výše, pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P (cena po slevě je uvedena v názvu slevy, slevu žádejte na prodejních místech Ticketportal nebo zvolte online v nákupním košíku, nárok na slevu je třeba u vstupu prokázat příslušným průkazem či obecně uznávaným dokumentem opatřeným fotografií) / bezbariérový přístup NE, přístup po schodišti / zvláštní sekce pro vozíčkáře ANO, pro ostatní držitele průkazu ZTP/P NE