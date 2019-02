DIE HAPPY - LOVE SUICIDE TOUR 2019

DIE HAPPY ohlašují LOVE SUICIDE TOUR 2019! V říjnu se zastaví v Praze i ve Zlíně!

Po nedávném jubilejním turné při příležitosti 25. výročí existence skupiny, se už plánují další koncerty na podzim roku 2019.

Zdá se, že čtyři hudebníci z Die Happy nemají po 25ti letech dost. Ačkoli se to kolem nich od LP EVERLOVE v roce 2014 trochu utišilo, jsou stále nadšeni, když mohou po více než 1000 koncertech stát spolu na jevišti.

Po posledním turné, které bylo akustické, se bude opět hrát hodně nahlas, s rockovými kytarami! Zpět na značky. Zpět na jeviště a představit nové písně, které teprve nedávno napsali. Zpět ke svému publiku, které se nedá ničím obalamutit a ždímá kapelu až do posledního taktu.

Málokdo může uniknout temperamentu a kouzlu frontmanky Marty, která svým spontánním a vzrušujícím stylem dělá z každého koncertu jedinečnou událost.

Ale proč vlastně milují sebevraždu?

„Na turné ještě nebude nové album hotové, ale v současné době pracujeme na nových skladbách ve studiu", říká Marta. „Love Suicide je píseň, kterou jsem napsala pro sebe před nějakým časem. Když jsme ji spolu hráli, uvědomili jsme si, jak k nám patří a kterou cestou se vydat dál."

Kromě známých hitů, jako je Supersonic Speed, Goodbye a Big Boy, uslyšíte tedy nový materiál, jako například Give me a break a Killer.

Tak si to nenechte ujít a dorazte 18. 10. 2019 do Paláce Akropolis v Praze a 19. 10. do zlínského klubu Masters of Rock Café ve Zlíně.