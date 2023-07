DAVID GARRETT - ICONIC TOUR 2023

David Garret housle

Moravská filharmonie Olomouc

Dirigent Zsolt Hamar

Po úspěšném turné "Alive-my Soundtrack" v roce 2022 čítající třicet dva koncertů v jedenácti zemích otevírá David Garrett novou kapitolu. Jeho nové album klasické hudby ICONIC vydalo Deutsche Grammopon 4. listopadu 2022. Album je inspirováno legendárními houslisty, jejichž skvosty a melodie nadchly Davida Garretta již v dětství.Album je zpracováno pro housle, kytaru a orchestr (Francka van der Heijdena a Davida Garretta) můžeme slyšet hudbu Bacha, Dvořáka, Glucka, Kreislera, Mendelssohna, Schumanna a dalších.

David Garrett zahraje tento koncert poprvé v triu spolu s kytarou a basou, vše za doprovodu Moravské filharmonie Olomouc.

Jeho osobní výběr hudby evokuje zlatou éru houslových virtuózů, když skladatelé jako Zino Francescatti, Arthur Grumiaux, Jasch Heifetz, Fritz Kreisler a Yehudi Menuhin bavili publika přídavky a jinými miniaturami. Tyto vzbuzují obdiv mladého hudebníka dodnes. David se ponořil do těchto nadčasových nahrávek a použil je jako inspiraci pro svůj koncipovaný program ICONIC.

Jak sám David říká, "Bohužel, mnoho krásných děl z počátků velkých virtuózů upadlo v zapomnění. O to víc to pro mě znamená, že teď mám možnost přivést všechny tyto nádherné kousky zpět k životu."

David Garrett začal hrát na housle už jako čtyřletý. Na jevišti debutoval když mu bylo deset let a jen o tři roky později podepsal smlouvu s Deutsche Grammophon jako nejmladší umělec vůbec. V polovině teenagerského věku si vybudoval kariéru hvězdného sólisty, když nahrál všech dvacet čtyři Paganiniho capricií. Následně se zapsal na světoznámou školu Juilliard School v New Yorku, kde se stal jedním z prvních studentů Itzhaka Perlmana. Za poslední dvě desetiletí oslovil nové publikum tím, že hrál s mnoha z předních světových orchestrů a dirigentů, kde spojil rock, hymny, klasické sonáty, sólová vystoupení či filmové náměty. Jeho autobiografie "Wenn ihr wüsstet" (kdybyste věděli), která odhaluje jeho trnitou cestu od zázračného dítěte po úspěšného dospělého umělce byla vydána Heyne Verlagem začátkem roku 2022.

VSTUPENKY

Golden / Silver vstupenka obsahuje sezení přímo pod stage, samostatný vstup, wellcome drink, candy bar.

Sektor A obsahuje skvělé místo na sezení, samostatny vstup, welcome drink.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / informace pro držitele průkazu ZTP/P poskytuje pořadatel na dotaz elektronickou poštou