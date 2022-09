Clash of the Stars: Room 3 Circle of Madness

CLASH OF THE STARS POKRAČUJE V ŠÍLENÉ JÍZDĚ!

Po nesmírně úspěšném a povedeném druhém galavečeru se opět vracíme na místo činu do pražské haly Královka!

Popularita a oblíbenost zápasů influencerů a dalších známých osobností internetu rostou raketovým tempem. Zážitky a emoce, které si diváci z galavečerů CLASH OF THE STARS odnáší domů, jsou jedinečné a nepopsatelné! Proto na místo musíte dorazit i Vy!

V hlavním zápase se proti sobě postaví věční rivalové a doslova nepřátele FILIP GRZNÁR a PSYCHOPAT BEJR. Filip je stálicí v řadách Clash of the Stars a po svém vyhraném zápase na Clash of the Stars: Round 2 si užíval vítězný rozhovor v kleci. Oslavy vítězství mu však přerušil Psychopat Bejr, který vtrhl do klece a Filipa napadl před zraky bouřící arény! Zúčtování jejich vzájemné nenávisti bude hlavním zápasem galavečera Room 3 už 29. 10. 2022!

Jak dopadne nejvyhrocenější zápas historie mezi Grznárem a Bejrem? Budou i nadále vyhrávat známe tváře nebo přichází s novými bojovníky i nové pořádky? Vše se dozvíme na galavečeru 29. 10. 2022 v hale Královka – Praha. Vzrušující souboje a světelná a hudební show, na kterou nikdy nezapomenete – to bude turnaj CLASH OF THE STARS!

VIP vstupenky zahrnují místo blízko klece, catering (platí pro ULTIMATE VIP) a VIP vstup do haly.

Vstupenky do FAN ZÓNY zahrnují kromě míst s nejlepším výhledem na klec také vstup na mediální trénink a vážení v pátek 28. 10. 2022, tričko z limitované edice, plakát s podpisy bojovníků a také další merch.

!!! Při nákupu vstupenky FAN ZÓNA je potřeba v košíku vybrat velikost trička !!!