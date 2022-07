Amfiteátr Loket: 50°11'18.142"N, 12°45'12.109"E

sledujte LÉTO POD HRADEM LOKET!

Čechomor: 20. výročí premiéry filmu Rok ďábla

Dvě dekády od natočení filmu Rok ďábla si připomeneme vskutku netradičně - promítáním filmu s originálním hudebním doprovodem... "Zahrajeme všechny písničky z Roku ďábla živě spolu s promítáním oblíbených scén přímo za námi na pódiu. Jsem si jist, že pro naše fanoušky i pro fanoušky filmu to bude skutečný zážitek. Navíc to bude jediný koncert v tomto duchu, který letos zahrajeme, a to v krásném prostředí pod hradem Loket. Takhle oslavíme 20 let od premiéry filmu," říká kapelník Čechomoru Karel Holas.



ČASOVÝ PLÁN (rámcový)

18:00 otevření amfiteátru

20:00 exkluzivní show



https://www.facebook.com/events/720003598882685/

VSTUPNÉ: 390 Kč (startovací) / 550 Kč (od 01.02.2022) / 599 Kč (v den konání a na místě)

Speciální vstupenka FO/U/R FRIENDS pro 4 osoby za 1960 Kč (jen předprodej)

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!!

Další info:

koncert na stání / slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vozíčkáři a držitelé průkazu ZTP/P zdarma bez vstupenky, rezervace místa na agenturavlny@seznam.cz, doprovod ZTP/P za plnou cenu

-TH-