Alphaville nabízejí na ostravském koncertu setkání s kapelou

Ikona 80. let slibuje Ostravě nezapomenutelnou show. Fanoušky provede svou hudební historií, od klávesového zvuku po rockovější polohu, od éry svého vzniku až po současnost. Nebudou chybět legendární hity Big In Japan, Forever Young, Sounds Like a Melody a mnoho dalších.



Alphaville na svůj ostravský koncert připravili i limitovanou edici vstupenek meet & greet umožňující osobní setkání s kapelou. Setkání včetně focení a autogramiády proběhne před koncertem.

Alphaville nyní vystupují ve čtveřici, z někdejší kapely, která vznikla v roce 1982 v tehdejším západním Berlíně, zbyl už jediný zakládající člen - zpěvák Marian Gold.