71. Zlatá Přilba města Pardubic 2019

NEDĚLE 6. 10. 2019 – 12:00 / 71. ZLATÁ PŘILBA MĚSTA PARDUBIC

V Pardubicích se od roku 1929 koná motocyklový závod na ploché dráze. Je zcela bezkonkurenčně nejstarším pravidelně pořádaným závodem tohoto druhu na světě. V roce 2019 se uskuteční již jeho sedmdesátý první ročník. Závod každoročně láká do hlediště stadionu ve Svítkově více jak deset tisíc příznivců, kterým nabízí atraktivní podívanou na šestici jezdců jedoucích bezmála stokilometrovou rychlostí po ovále na strojích, které nemají brzdy. Na hlinitopísčitém povrchu se představí opět mnoho jezdců absolutní světové špičky bojujících o ve světě ceněnou trofej. Do Pardubic jezdí po mnoho let skvělá konkurence a proto se dlouhých dvacet jedna let od roku 1996 čekalo na dalšího českého vítěze. Václav Milík v roce 2017 potvrdil svou příslušnost ke světové špičce, závod vyhrál a i v roce 2018 bojoval o vítězství. Především jeho souboje se světovou elitou zvyšují poslední léta diváckou návštěvnost tohoto závodu. Závod je významným měřítkem sil mezi našimi a zahraničním jezdci ze kterého naši "plošinářiů nevycházejí k radosti domácích diváků špatně.