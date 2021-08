DejVícePraze - sousedský letní festival / program na ticketportal.cz

Zpívání v létě - Let the Sunshine...

Partneři v životě i na jevišti - Charlotte Doubravová, Marie Křížová, Michaela Tomešová, Jan Kříž, Přemysl Pálek a Roman Tomeš za doprovodu multiinstrumentalisty a skvělého pianisty Václava Tobrmana budou zpívat pro vás i sobě pro radost písně z populárních muzikálů - např. Horečka sobotní noci, Pomáda, 50 Odstínů!, Vlasy, Čas růží, ale i své oblíbené songy, jako Čerešně, Rozeznávám nebo Blame It On the Boogie a mnoho dalších

