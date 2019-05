Začínali na ulici, teď už je vidělo 180 milionů lidí. Získejte lístky na Cirque du Soleil

10:38 , aktualizováno 10:38

Do Prahy míří cirkusový fenomén, který nemá obdoby. Z pouličního vystoupení vznikl nadnárodní podnik s miliardovým obratem. A to díky originalitě, vysoké profesionalitě a kouzlu jednotlivých představení. S jedním z nich nyní přijíždí Cirque du Soleil do Česka a televize Óčko nabízí možnost vyhrát vstupenky.