Cirque du Soleil vás vezme na Pandoru ve své show inspirované Avatarem

13:01 , aktualizováno 13:01

Světově proslulý kanadský cirkus Cirque du Soleil přiveze v květnu do Prahy velkolepou show nazvanou Toruk - The First Flight. Inscenace je inspirovaná slavným filmem Jamese Camerona Avatar.