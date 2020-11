UB40 featuring ALI & ASTRO

KONCERT SE Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉ SITUACE PŘESOUVÁ NA 27.08.2021.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a není třeba je vyměňovat.

PODPOŘTE SVÉ OBLÍBENÉ UMĚLCE A VŠECHNY, KTEŘÍ PRO VÁS SHOW PŘIPRAVILI!

Uschovejte si vstupenky a přijďte v roce 2021!

Pokud Vám nový termín nevyhovuje, lze požádat o vrácení vstupného,

Vstupenky zakoupené on-line pomocí TOHOTO FORMULÁŘE / vstupenky zakoupené na prodejním místě přímo na místě zakoupení

nejpozději však do 31. SRPNA 2020!

Historicky nejznámější bělošská reggae kapela na světě? Rozhodně Britové UB40!

FORUM KARLÍN / 27.08.2021 / VSTUP 19:00 / SHOW 20:00

Tyto žijící legendy z Birminghamu, jejíž historie sahá až do konce 70. let, přijedou do Prahy!



Název UB40 je inspirován právním formulářem, který bylo ve Velké Británii potřebné vyplnit pro ucházení se o podporu v nezaměstnanosti - Unemployment BENEF, Form 40. A právě sociální problémy, rasismus a složité životní podmínky jsou hlavními tématy písní této legendární kapely. Více než 20 studiových alb, stovky vyprodaných koncertů po celém světě a 60 milionů prodaných desek.

A jejich nejslavnější píseň všech dob? Bez debat Red Red Wine z roku 1983.



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal anebo je můžete

zakoupit on-line přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vstupenky do sekce ZTP/P platí vždy pro dvě osoby, jsou vyhrazeny pro vozíčkáře a ostatní držitele průkazu ZTP/P a pro jejich doprovod (1 osoba), nárok na vstupenku ZTP/P je třeba u vstupu doložit příslušným průkazem / každý návštěvník (vyjma doprovodu ZTP/P) musí mít vlastní vstupenku

