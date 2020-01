Thomas Anders & MODERN TALKING band.

Popová legenda 80. let Thomas Anders & Modern Talking band vystoupí 22. října v Ostravské Aule Gong a 24. října 2020 v pražském Foru Karlín. Modern Talking je jméno, na které každá generace posluchačů slyší a nebudou chybět největší hity disco legendy osmdesátých let, jako You Are My Heart, You Are My Soul, Cheri Cheri Lady, Brother Luie.

Objednávky pro držitele průkazu ZTP/P – pouze vozíčkáře – a jejich doprovod

- dle pokynů pořadatele jsou slevy pro vozíčkáře s průkazem ZTP/P a jejich doprovod stanoveny takto:

Vozíčkář - vstupenka v ceně 999,- Kč, místa vyhrazena

Doprovod - ZDARMA, místa vyhrazena

Objednávky zasílejte e-mailem na adresu rezervace@ticketportal.cz, případné dotazy Vám rádi zodpovíme i na telefonním čísle 723 085 485 (v pracovní dny od 9 do 17 hodin).

Do e-mailové objednávky je nutné nascanovat průkaz ZTP/P.

Slevy pro ostatní osoby s průkazem ZTP a ZTP/P pořadatelem nejsou poskytovány!