Therapy Sessions CZ - České Budějovice vol. XV

THERAPY SESSIONS CZ -THE HARDEST DRUM & BASS PARTY

Nejtvrdší D&B párty slaví 15 let v ČR!

Therapy Sessions CZ se vrací do českobudějovického klubu MC Fabrika v pátek 18. listopadu 2022. Vašimi mozkovými vlnami otřese lineup, který se ohlédne za dalekou minulostí a zároveň všechny vystřelí do budoucnosti. Pozvali jsme legendy a dlouholeté přátele terapeutického setkání milovníků těch nejostřejších beatů a produkce z nejtemnějších hlubin drum & bassu.

Kdo vám přijede nařezat, se brzy dozvíte. Teď je čas koupit si nejlevnější vstupenky a pojistit si účast na tomhle legendárním večírku v prostoru, kde se po skvělých ohlasech na loňský ročník setkáme znovu.

POTŘEBUJETE TERAPII!!!

Více na www.therapysessions.cz

Neváhejte a využijte první vlnu vstupenek za startovací cenu!

První vstupenky za 420 Kč / po vyprodání za530 Kč / na místě za 590 Kč

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

vstupenky na stání / bezbariérový přístup ANO / Sleva "50% VOZ., ZTP/P,DOPR." pro vozíčkáře, pro držitele průkazu ZTP/P a pro doprovod ZTP/P (jedna osoba) - k dispozici na prodejních místech Ticketportal i přímo na ticketportal.cz, slevu zvolte v nákupním košíku.