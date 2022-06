The BANGER show 2022

V roce 2021 se spojily dvě z největší crew PODMOL Brothers a FURT BOKEM! a připravili show, ve které spojili FMX | DRIFT | QUAD | BMX | MTB a LETOS se rozhodli posunout laťku zase o level výš a připraví pro tebe UNIKÁTNÍ a jedinečnou show v OSTRAVĚ na Librosu!

Tuhle show v roce 2022 uvidíš exkluzivně jen v Ostravě!

HLAVNÍ PROGRAM

UNIKÁTNÍ FMX vs DRIFT SHOW

FINAL NIGHT SHOW

Psycho Dolls fire show

DRIFT ARENA & DRIFT TAXI

QUAD show

Bikelife show

MTB a BMX

Scooter

DALŠÍ PROGRAM

TUNING

SOUTĚŽE

Sraz historických vozidel & Vozy TATRA

RC drift

DRIFT trike rent

LIBROS - Zážítkové jízdy (Hummer H1 / Tatra /

Lety s FPV drony

PODPISOVKA

AFTERPARTY

ZÁZEMÍ

Občerstvení

TRIBUNY

VIP ZONE

Pitstop Hookah (dýmky)

FURT BOKEM! zone

PODMOL BROTHERS zone

Posezení

RIDERS FMX / QUAD

LIBOR PODMOL | FMX

FILIP PODMOL | FMX

Richar Bábek | FMX

Pepa Aron | FMX

Richard Mošna | QUAD

František Máca | FMX

RIDERS DRIFT / show

LUCKY BOY | Drift / Dj

RENDOLF

Péťa Matušík

Chorche E30

2JZNOSHIT

F. VIMPEL

Koudy

SANKA

Maugloo36

M. Kolínek

RIDERS DRIFT / arena

M. REICHERT

WRONG CREW (PL)

Kiwak (PL)

CHOSE

DRIFT BROTHASS ( Hejdové)

KRSTDRFT

Kokeš brothers

Srbič

.... další již brzy

RIDERS MORE

Locad Rc drift

Czech RC drifting

....další již brzy



PŘIDEJ se do události a buď ready na The BANGER! show

FB: https://www.facebook.com/events/446778557252522

Těšíme se na tebe!

Podmol Brothers & Furt Bokem!

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout on-line přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!!

Další info:

vstupenky na stání / děti, které nedosáhly věku 13 let zdarma bez vstupenky, pozor! v doprovodu dospělé osoby s platnou vstupenkou / jiné slevy NE / bezbariérový přístup ANO

